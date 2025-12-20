偶像黑幕全面引爆！《模范的士3》张娜拉演技震撼观众收视破10%，李帝勋潜入演艺圈陷危机

昨晚播出的 SBS 金土剧《模范的士3》（模范计程车3）第 9 集中，金道奇（李帝勋 饰）为了惩戒逼迫女团练习生进行「金援陪侍」、甚至将人逼至绝境的恶质经纪公司，伪装成「经纪人道奇」潜入内部就职，剧情发展相当精彩。

第 9 集最高收视率瞬间达 13.3%，首都圈 11.2%，全国平均 10.0%，不仅拿下同时段第一，更登上一周迷你剧收视冠军，气势持续上升。此外，2049 收视族群平均 3.4%，最高达 4.2%，在 12 月全频道节目中稳坐第一。



正在执行载客任务的道奇，遇见了看起来相当不安的偶像练习生罗美（吴佳彬 饰）。罗美一下车便跳河轻生，道奇立刻跳入河中救人，并将她送往医院。透过罗美随身物品中的遗书，道奇察觉她正深陷困境。苏醒后的罗美不顾医院劝阻，与经纪人宋室长（崔承俊 饰）匆忙离开，但她拒绝回到公司，却遭宋室长殴打。千钧一发之际，道奇再度搭乘模范计程车现身，成功救下罗美。



罗美与挚友智安（尹河英 饰）隶属於经纪公司「Yellow Star」，正准备以女团身分出道。在代表姜珠莉（张娜拉 饰）的严格训练下，成员们承受高强度练习与体重管理，却甘之如饴。然而，就在出道在即时，罗美却被深夜叫出宿舍，醒来后发现自己身处夜店，之后更遭人以夜店影片威胁。毫无记忆的罗美求助公司本部长，却反被要求与威胁者建立金援关系。害怕高额违约金、也担心拖累团队梦想的罗美，最终在恐惧与孤立中选择轻生，也因此被道奇拯救。



为了查明真相，「彩虹运输」团队伪装成检方搜索公司，发现关键影片拍摄者正是公司本部长，也必须确认代表姜珠莉是否为共犯。道奇先处理掉宋室长，制造经纪人空缺，刻意接近姜珠莉，成功取得信任，成为新任经纪人。



成为经纪人的道奇表面上对姜珠莉唯命是从，暗中观察她的行径。姜珠莉逐渐露出冷酷本性，以「心理训练」为名打成员们巴掌、强迫她们练习假笑，甚至要求道奇冷处理成员、佩戴窃听器，还以投资与教育为由向练习生索取巨额债务。



在嫌疑逐步加深之际，彩虹英雄们查出罗美影片中的夜店位置，道奇潜入调查，却在现场撞见与神秘男子密会的姜珠莉，并险些暴露身分，紧张感直线上升。姜珠莉真正的面目究竟为何，引发观众高度关注。



另一方面，特别出演的张娜拉以强烈存在感吸引目光，将表面严格却亲切的成功女 CEO，与私下合理化暴力、辱骂与金钱剥削的恶德老板双面性格，诠释得入木三分。结尾她以冰冷眼神制造寒意，令人更加好奇她所隐藏的黑暗秘密。《模范的士3》第 10 集将於今晚 9 点 50 分播出，Viu 也会同步上架最新集数。



