与Kevin Oh结婚三周年！孔晓振因一张照片而爆出「怀孕说」，经纪公司否认传闻：并非事实！

孔晓振因一张照片而爆出怀孕说？！经纪公司也立即做出回应！

孔晓振22日在自己的 IG 上传照片，她身穿舒适的针织连衣裙搭配身穿设计宽松的外套叉著腰站著。因爲肚子鼓鼓的，推测孔晓振是不是怀孕，部分网友留言：「是不是怀孕了」、「看留言，看来大家的想法都和我一样」、「如果是的话，那就祝贺你」等等。



对此，孔晓振的经纪公司 Management SOOP 解释说：「怀孕传闻并非事实。」经纪公司对疑惑划清了界限，孔晓振怀孕的传闻以突发事件结束。

孔晓振在2022年与韩裔美国歌手 Kevin Oh 在纽约举行了婚礼。美国出生的 Kevin Oh 虽然没有服兵役的义务，但是为了以韩国爲基础拓宽音乐活动领域，并与妻子在韩国稳定的生活而入伍，2023年12月以陆军现役身份入伍，今年6月结束1年6个月的兵役。据悉，两人目前正在日本一起旅行，结婚3周年依然像新婚般的样子，吸引人们的视线。



另外，孔晓振下一部作品是《有夫之妇杀手》的出演提案，该剧改编自通过 kakao 连载的人气网路漫画，讲述35岁结婚5年的有夫之妇刘宝娜在结束3年的育婴假后，回到杀手组织的故事，将与《机智住院医生生活》郑准元搭挡。



