《理事长和我的秘密关系》崔振赫＆吴涟序上演「总裁甜蜜追妻」！意外一夜引爆化学反应，预告就超甜！

大家有看过这部漫画吗？感觉又是一部看了心情会很好的土甜韩剧！

由崔振赫、吴涟序主演的《理事长和我的秘密关系》（아기가 생겼어요）改编自同名网路小说和网路漫画，讲述因个人原因选择不婚的女性和放弃结婚的男性意外地有了「孩子」后发生的超速罗曼史。网路漫画不仅在国内，在海外也获得很高的人气。而电视剧的背景将从学校转变爲大企业，预计将展现更丰富的故事。



剧中，崔振赫饰演太韩酒类公司社长「姜斗俊」，因对哥哥之死感到愧疚，而替哥哥的人生而活的男人。吴涟序则饰演太韩酒类新产品开发团队最年轻的课长「张熙媛」，她是将事业置於婚姻之上的自愿不婚主义者。因父母离婚和过往创伤而疏离爱情，她全心投入工作，立志打造自己的品牌。



公开的预告中，姜斗俊与张熙媛因一场意外的一夜，迎来了人生的转折点。从两人目光短暂交错的瞬间，到彼此心动的细微前兆，都散发出浓烈的化学反应。尤其是张熙媛曾说过「我这辈子不结婚」，没想到姜斗俊却一句「是我的孩子吗？那我们结婚吧！」张熙媛会如何回应，已经让人好奇不已。



而《理事长和我的秘密关系》由金珍成导演执导，编剧苏海嫄执笔，将在1月17日首播。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻