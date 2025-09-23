李大辉&裴珍映再谈Wanna One重组可能「最早也要2027年」：河成云积极争取，赖冠霖已退圈

李大辉与裴珍映22日做客银赫和东海经营的YouTube频道「东海水与白头银赫」，透露Wanna One成员间仍保持联系、关於重组的心意是100%，甚至提到2027年10周年是重要契机，让粉丝看到希望。

这支影片名为「Wanna One回归计划全都安排好的李大辉与决定扛下重任的裴珍映」，聊到Wanna One话题时，李大辉坦言从出道开始就在一步步走向离别，令他感到格外心痛和珍惜，并对重组给出肯定态度：「 虽然成员之间常见面，但粉丝何时才能见到11人的模样，我们也不知道，心里总觉得遗憾。 大家私下都说总有一天一定要再回到一起，成员们的心意是 100%。」



银赫问哪位成员最积极争取，李大辉回答是何成云：「成员们都有在群组聊天室，有时会因换号码等原因暂时退群再回来。」河成云和黄旼炫在群里最活跃，还会帮弟弟们安排出演电视节目，裴珍映则完全不讲话、只是潜水，因为一开口就会被哥哥们「集中攻击」XD

关於重组时机，李大辉表示应该是弟弟line入伍之前、哥哥line退伍之后，也就是2027年，也正好是Wanna One出道10 周年。 李大辉：「不能让粉丝一直等下去，至少要这样一直说，才有可能成真吧。」



李大辉还强调重组并不是为了钱，而是与粉丝的约定，就算条件不好也无妨：「我们说好春风之后就回来，现在都过去6个春天了！」东海於是提议2027年春风到来的时候重组，李大辉也同意：「必须在那个时候回归。 」 随后聊到赖冠霖已转行做电视剧导演，李大辉：「看到新闻说他宣布退出演艺圈时，我真的吓一跳！我们正要重组啊！」

东海表示即便不是全员到齐，也希望能以Wanna One名义发行专辑、举办演唱会。



影片公开后引起热烈反响，网友纷纷留言祈愿再次看到Wanna One：「虽然重组困难，但成员不断表达『想在一起』的心意，让大家知道不是只有我们在等待，已经让人感到幸福又鼻酸」「明明没有要回归，却不断勾起当时的情感ᅲᅲ」「想看Wanna One的真人秀，Mnet快推进《Zero Base 2》吧」「Wanna One一定会重组，宇宙的能量都这样说」「只要能再次看到大家在一起就很满足了」。

此外，Wanna One是2017年通过Mnet选秀节目《Produce 101》第二季出道的期间限定男团，经过1年半的活动后，已於2019年1月27日举办告别演唱会并宣告解散。 目前裴珍映正在准备SOLO出道，将於11月8日、9日举办粉丝音乐会 。



