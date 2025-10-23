黃旼炫將在12月20日退伍！將以熱血校園劇《流氓讀書會》第二季回歸，明年上半年開始拍攝！

期待《流氓讀書會》第二季！一定要原班人馬回歸啊！

今日（23日）據韓媒體育朝鮮報導：「人氣爆棚的《流氓讀書會》將以第二季回歸，黃旼炫退伍後，預計在明年上半年投入拍攝。」對此，黃旼炫的經紀公司Pledis娛樂表示：「正在討論中。」據悉，《流氓讀書會2》方面正在按照黃旼炫退伍後的日程準備拍攝。



由黃旼炫、韓智恩、車禹閔、李宗賢、申帥賢、尹相貞主演的《流氓讀書會》，改編自同名人氣網路漫，講述少年尹佳敏（黃旼炫 飾）一心想認真讀書，但是他的才華只在打架上，為了追尋讀書夢，他在全國最差的流星工業高中組建「學習小組」後，開始準備入學考試。公開後反應非常熱烈，《流氓讀書會》連續5週佔據 TVING 新付費加入貢獻者數第一位，不僅在國內，在海外受到許多觀眾喜愛，因此對第二季製作的關心也非常火熱。



而黃旼炫現在作爲社會服務要員代替服役，將於12月20日退伍回到粉絲身邊。日前他已經收到多部作品邀請，還確定和SHINee珉豪、ALLDAY PROJECT Annie 一起擔任12月31日舉行的《MBC歌謠大祭典》主持人。



