《弱美男英雄Class 2》连始垠VS《流氓读书会》尹家民谁比较厉害！主演朴志训自豪喊：「连始垠胜出！」

日前刚在Netflix一次公开的续集剧集《弱美男英雄Class 2》在韩国境内与海外各国都大获好评，剧情与第一季相似，讲述一个原本是模范生的高一学生连始垠，在遭受校园暴力霸凌之下，让自己变强，也结交了朋友，而找出生存之道。第一季剧情精彩而第二季也不惶多让，演员们也加入了全新阵容。

《弱美男英雄Class 2》剧情延续第一季的剧情结局，连始垠必须被强制转学，所有的学校都拒绝他，而仅有一家银装高中愿意让他转学，不过可想而知校园内的霸凌风气更加可怕，连始垠不愿意再失去任何的朋友，於是在面对更大的暴力威胁之下，仍然结交了新朋友并且一同对抗可怕的恶霸。而主演朴志训延续演出连始垠这个角色，展现其比第一季当众更加成长的内在心智与打斗实力。



男主角朴志训在今日也接受了韩媒「Sports Chosun」访问，原本是WannaOne团体出身的他，饰演了《弱美男英雄Class 2》系列中的连始垠并成为人生角色，不免让人想起之前也才刚播出完毕的校园动作剧《流氓读书会》，剧中的黄旼炫也是面对校园恶霸一一铲除，那么朴志训所饰演的连始垠与黄旼炫所饰演的尹家民，如果两人对决哪一个角色更厉害呢？朴志训表示，两人在身型上似乎有差异存在，不过他要投连始垠一票。



朴志训更进一步分析，以《弱美男英雄Class 2》来说，剧中的连始垠在打架的风格与抗打能力都有所提升，原本就很会利用周边的物品来进行攻击，这方面也更上一层楼，加上他并不是只进行正面攻击，对於对手的弱点情报也一手掌握，也懂得联合有利条件与身旁变数，让自己的胜率提升，以这一点来说的话，连始垠似乎更加有利，胜过《流氓读书会》中的尹家民。



根据全球平台排名统计网站Flixpetrol透露，从本月25日公开的Netflix剧集弱美男英雄Class 2》直接上升到全球排名的第二名，包含韩国在内，本作品在泰国、越南、新加坡、日本、墨西哥、摩洛哥、秘鲁、卡达、委内瑞拉、智利等多个国家都已上升到第一名，在美国目前则是排名第三名。



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