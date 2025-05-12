热血校园剧《流氓读书会》确定制作第二季！剧迷敲碗原班人马回归「黄旼炫退伍后赶快拍」

敲碗原班人马回归！希望黄旼炫退伍后直接进剧组啊！

由黄旼炫、韩智恩、车禹闵、李宗贤、申帅贤、尹相贞等人主演的《流氓读书会》改编自同名人气网路漫，讲述少年尹佳敏一心想认真读书，但是他的才华只在打架上，为了追寻读书梦，他在全国最差的流星工业高中组建「学习小组」后，开始准备入学考试。



以新鲜的组合和强烈的动作戏爲题材的校园剧，获得观众们的喜爱。播出后，连续5周占据电视付费加入贡献者数第一位，引发一股追剧热潮，不少观众也敲碗希望会有第二季！



而制作公司 Studio Dragon 近日在官方网站上公开的2025年第一季度业绩发表中，公布了「确定《流氓读书会》第二季」，刺激大家的好奇心。今日（12）上午，据韩媒 starnews 报导，《流氓读书会》第二季确实进入企划初期阶段，出演阵容、平台、形式等还没有确定。



消息一公开，也让剧迷们纷纷直呼：「哦！黄旼炫退伍后要拍摄了」、「尹佳敏好想你，快出来第二季吧」、「噢耶 拍得有趣点吧」、「始垠（朴志训在《弱美男英雄Class 2》的角色）能不能给佳敏做课外辅导啊！佳敏要上大学了」、「第二季有很多让人遗憾的情况，希望能好好制作」、「太好了！又可以看到佳敏了」等等。



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