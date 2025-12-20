「珍珠」暴风成长变国二生！《请回答1988》十周年重聚泪海，妈妈曝高庚杓十年如一日的温暖美谈

经典韩剧《请回答 1988》开播至今满十周年，纪念综艺特辑於 19 日正式首播。当年的「双门洞家族」成员重聚，前往江原道展开两天一夜的纪念旅行。而节目最大的惊喜，莫过於饰演「珍珠」的童星金雪以隐藏嘉宾身份登场，让现场惊叫连连，戏中的哥哥姊姊们更因感动而集体泪崩。

珍珠「暴风成长」惊艳全场，高庚杓、金善映泪洒现场

当年拍摄时仅4岁的金雪，如今已「暴风成长」为一名亭亭玉立的国中二年级学生。当她推门而入的那一刻，时光的流逝感震撼了现场所有人。看著金雪长大的戏中母亲金善映与哥哥高庚杓，更是难掩激动、当场潸然泪下，场面极度催泪。



十年如一日的关怀：高庚杓私下简讯曝光

金雪的母亲於 20 日在 IG 分享了演员高庚杓私下的暖心举动。金雪告诉妈妈：「妈妈，善宇哥哥（高庚杓角色名）今天传讯息给我了，他提醒我最近天气冷，上学要穿暖一点，别感冒了^^」。这份从未间断的关心，让网友大赞高庚杓真的是「暖男代表」。



守护4岁孩子的安全感，成就幸福童年回忆

金雪妈妈感性回忆，10 年前拍摄《请回答1988》时，高庚杓对当时年仅4岁的金雪的体贴：「即便没有说很多话，但他随口的一句叮咛、一个不经意的动作，都让当时5岁（虚岁）的孩子感受到满满的安全感」。

母亲坦言，雪儿小时候很不喜欢妈妈看她拍戏，常叫妈妈避开。但多亏了金善映与高庚杓的温柔照顾，让金雪即便在妈妈不在视线范围内，依然能快乐地完成拍摄，而那段时光如今已经变成雪儿一辈子的幸福回忆。



不只是「天才儿童」：母亲最珍视的平凡幸福

对於外界关注金雪与哥哥金谦分别就读英才院与科学高中的优秀表现，金雪妈妈也谦虚分享心声。她强调孩子们并非所谓的天才：「就像所有希望孩子健康、开朗成长的父母一样，他们对我来说，是既珍贵又令我自豪的孩子」。这番发言不仅展现了母爱，也让人看到金雪能在健康环境中成长的原因。



目前，《请回答 1988》十周年特辑已于19日首播，Viu已上架最新集数，双门洞家族在加平县集结后，分别前往三个不同的地点展开拍摄，展现了每个家庭成员的魅力和默契，继续陪伴观众重温当年的纯真与感动。



