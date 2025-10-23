「国民妹妹」文瑾莹罕病痊愈！7个月后惊人变化，素颜照美出新高度~

今年38岁的演员文瑾莹睽违约7个月公开自拍，让粉丝们都惊喜不已。

3日，文瑾莹在SNS上发文：「自然卷、卷卷的头发。吹头发时心情很好，就久违地拍了自拍照。」并分享了近况。





公开的照片中，文瑾莹以清澈的双眼展现出不变的童颜魅力，让人难以相信她已38岁。自然的卷发与跳色染发引人注目，特别是素颜状态下依旧五官立体、下颚线更加俐落，令人惊叹。

文瑾莹於1999年以童星出道，2000年在KBS2《蓝色生死恋》中饰演宋慧乔的童年角色而深受喜爱。随后主演电影《蔷花，红莲》、《我的小小新娘》、《舞者的纯情》等作品，接连大受欢迎，被封为「国民妹妹」。2017年她被诊断出「急性腔室症候群」，但经过长期治疗与休养后已完全康复，去年重返演艺圈，出演Netflix《地狱公使》第二季。

在《地狱公使2》制作发表会上，文瑾莹以稍微圆润的外型现身，一度引发健康疑虑。对此她表示：「我已经完全痊愈，现在非常非常健康。虽然最近胖了一点，但正在看著自己的真实影片努力减肥，希望大家不要再担心健康，而是为我的减肥之路加油。」



