这哏又来了！Super Junior MAMA 2025首波名单同场只有2000年后生的爱豆

K-POP重要盛典，「2025 MAMA AWARDS」（MAMA 2025）将在下月28、29日於香港启德体育园举行，首波名单引发讨论：首日演出者没有90年代出生的人。

说到「没有90年代出生成员的团体」哏，最早是有韩国网友疑似想表达越来越多团体全员都是2000以后出生的，见不到1990年代生的成员了，感叹岁月流逝、一个世代又过去了，结果有网友突然冒出回答「Super Junior」，引爆了热烈讨论，因为Super Junior确实没有1990年代生的成员，只有1980年代生的成员！



而这个哏最近又出现了，就在17日MAMA 2025宣布出席名单之后。MAMA宣布的首波名单，第一天嘉宾有ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、IVE、MEOVV、Super Junior与TWS，第二天有ALLDAY PROJECT、CORTIS、izna、KickFlip、RIIZE、Stray Kids与ZEROBASEONE。

X上有网友看到名单喊：「哇……MAMA第一天爱豆演出者中，没有90年代生的人。」没错，一样的情形，只有Super Junior全员都是1980年代所生，其他团都是2000年之后生的爱豆。Super Junior和其他团成员最小的差异，是1988年生的圭贤和2001年生的ENHYPEN HEESEUNG（李羲承），差了13岁又8个月，最大差异是1983年生的利特和2010年生的Hearts2Hearts YE-ON（艺蕴），差了26年又9个月。



와.. 마마 첫째날 아이돌 출연진 중에

90년생이 없음 https://t.co/1b8kuGxti1 — 댕프 (@kiki_zap) October 18, 2025

Super Junior部分成员可能也知道了这热门讨论，希澈发了IG限动，画面就是最早的「没有90年代出生成员的团体」讨论文，希澈说：「看了银赫发来的讨论，觉得特别搞笑ㅋㅋ即便如此大家都很尊敬老人，谢谢大家……」他还说以前和姐姐国高中时喜欢水晶男孩哥哥们，一起看颁奖典礼时，姐姐除了水晶男孩却也会帮其他资深前辈加油，他说：「现在才懂那种感觉啊……ㅋㅋㅋㅋ」



随著今（21）日宣布的第二波名单，Super Junior或许可以说和其他团拉近了世代差异，同场不仅多了有1990年代生成员的i-dle（1997生到2000年生），以及拥1980年代及1990年代生成员都有的香港男团MIRROR（1988生到1999年生）。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻