超豪华阵容来袭！河正宇&林秀晶&金准韩《在大韩民国当房东的方法》，2026年爆火剧预定！

实力派演员河正宇确定主演tvN新剧《在大韩民国当房东的方法》（대한민국에서 건물주 되는 법），以下简称为《房东》），预计於2026年上半年播出，并集结林秀晶、金准韩、郑秀晶（Krystal）、沈恩敬等一线演员，打造坚强黄金阵容，吸引外界高度关注。

《房东》是一部融合社会现实与犯罪悬疑的电视剧，讲述一位陷入庞大债务的「生计型房东」为了守护家庭与房产，不得已卷入一场犯罪事件。 剧情从一场「假绑架剧」展开，逐渐演变为无法控制的局面，充满意想不到的转折与极限紧张感。

河正宇将饰演男主角「奇秀钟」，是一位为了买下大厦不惜倾家荡产的父亲，但最终背上巨大债务，陷入进退两难的处境。 这是河正宇自2007年《H.I.T重案组》以来，时隔19年主演本土电视台的作品（不计Netflix作品），他将以沉稳扎实的演技描绘角色在极限状况下的挣扎与转变。



林秀晶则饰演奇秀钟的妻子「金善」，是一位性格坚韧、善於应变的女性，在剧中面对复杂情绪与突发事件，展现深层演技。 这也是她自2021年《忧郁症》后回归电视剧，预计将带来令人耳目一新的表现。



金准韩则饰演奇秀钟的挚友「闵越成」，虽然事业屡战屡败，却成功当上入赘女婿，怀抱著成功与被认可的渴望，最终走上意想不到的道路。 金准韩一贯稳健的演技也让观众对角色转折更加期待。



郑秀晶（Krystal）则饰演闵越成的妻子「全怡庆」，是拥有富豪母亲的房地产继承人。 她羡慕并依赖「奇秀钟」一家，却因一连串事件被卷入波澜壮阔的变故，郑秀晶将透过这一角色展现角色从温室花朵走向独立坚强的蜕变。



沈恩敬则饰演「约娜」，是压迫奇秀钟的贷款公司「真实资本」的实务负责人。 「约娜」自幼被海外收养，充满神秘气质，为剧情增添张力。



本剧由《Persona》导演林弼成执导，以独具风格的影像语言著称，剧本则由小说家吴汉基（代表作《法国长棍少年兵》、《人类万岁》）首次挑战电视剧创作，两人强强联手令人期待。 全剧预计2025年7月开拍，2026年於tvN播出，势必成为新一代高话题悬疑大作。

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