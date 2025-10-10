居然能等到这一天！经典女团f(x)成员Krystal今年将以solo歌手身份回归，令粉丝狂贺～

让人难以忘怀的SM娱乐经典女团 f(x) 的成员 Krystal（演员：郑秀晶）预告以歌手身份回归，预计将为solo女歌手界掀起一场新的震荡。

根据每日经济报导，所属公司 BANA 近日透露 Krystal 目前正全力投入个人专辑的制作。她本人也在上个月末於个人SNS上公开录音室照片，亲自预告出道以来的首张个人专辑即将问世。





Krystal 於 2009 年以女团 f(x) 成员身份出道，除了团体音乐活动之外，也曾多次以个人歌手身份参与音乐制作。也亲自演唱许多韩剧OST，展现出稳定的歌唱实力与音乐才华。演员活动也非常丰富，主演过《对我而言可爱的她》、《机智牢房生活》、《玩家》、《警察课程》、《Crazy Love》等作品。



然而，她至今尚未正式发行过个人专辑。若此次专辑顺利推出，将成为她出道以来的首张个人作品。

Krystal曾在多次访谈中表达过对重返歌坛的渴望。她在去年2月与专注於音乐及公演企划制作的现所属公司签约，也进一步展现了重启歌手活动的强烈意志。长期以来专注於演技活动的Krystal，有望最快於今年下半年、最晚於明年上半年正式回归歌坛，令粉丝期待值飙升。

业界认为，作为SM娱乐出身的偶像，她的歌唱实力毋庸置疑。如今她将以个人歌手身份重新站上舞台，究竟能绽放出多大的光彩，备受瞩目。

▼最后，来回顾一下偶像歌手时期的她吧！ f(x) 2015年的〈4Walls〉舞台表演：



