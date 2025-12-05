二代女团中最令人惋惜的爱豆Krystal回来了！〈Solitary〉MV网赞「郑秀晶才能表现的氛围」

这次是真的！Krystal（郑秀晶）上月底正式发行首张单曲专辑《Solitary》，同名单曲〈Solitary〉MV昨（4）日公开。

Krystal 1994年生，2009年以f(x)出道后随著团体斩获大批人气，可惜不到一般认定的合约七年到期，2015年限团体变进入空白期。去年K-POP圈掀起热烈讨论Krystal「爱豆最后的活动年龄是22岁」，就当时的年龄来说，和现在刚起飞的大势女团中不少成员同龄，许多人备感惋惜，尔后很快就有Krystal加入新公司有望回归歌手本业的消息，她也马上在知名音乐交流平台SoundCloud推出翻唱曲〈I'm Coming Back〉。



相隔一年八个月，今年10月Krystal在录音室配唱的一张照片再度引发讨论，还有媒体爆料Krystal确定要发专辑，发行日就在当月24日Krystal的生日，但却成为乌龙报导，Krystal仍是发表翻唱曲，翻唱自Bobby Caldwell 1978年歌曲的〈My Flame〉。



11月27日，Krystal终於发行了首张单曲专辑《Solitary》（可译为「单独的」、「独自的」）solo出道，专辑本月2日正式发行，在此前预购已破3万7000万张，而更早公开的录音花絮已破80万观看次数，可见多少粉丝期待著Krystal的solo。发行后，正当粉丝感叹「怎么会没有MV时」，MV昨日公开了。



「I'm good……I'm good……／I'm so solitary／Yeah, I'm my own party (My own party)／这里是我的位置／Not waiting for nobody, no／I'm solitary／Yeah, I'm my own party／那里是我的位置／I don't want no ya-da, ya-da, ya-da, ya-dee／So I gotta go……」Krystal低语般的特别声线，加上画面一帧帧美丽的独自身影，完美契合曲名〈Solitary〉，亦符合Krystal一直以来给人的高冷性格。



韩国网友反应「真的充满了只有郑秀晶才能表现出来的感觉和氛围。反覆看了好几次，很幸福，是收藏后经常会想再回味的MV」、「感觉Krystal要跳舞的时候空气会变化。歌曲很有氛围，但感觉太短了，正规（专辑）！！！快来♡」、「简直就是画报集啊，真的疯了」。



英语系网友则留言「我来这里是为了Krystal复活她的声音。接下来请发行一张完整的专辑！我们许多人会耐心等待并支持<333」、「Krystal真漂亮。希望能在音乐节目上表演这首歌，真的很想念偶像Krystal」、「这太疯狂了，歌手「Krystal的时代回来了」、「她的眉学从不让人失望！欢迎回来，女王！」、「天啊，Krystal招牌的腹肌！传奇Kpop女孩，看起来棒极了！」



不晓得Krystal会不会再如粉丝所愿重新站上音乐节目（俗称「音放」）打歌舞台呢？

