男神＋女神有望再合作！全智贤＆池昌旭收到新剧《人类X九尾狐》出演提案，正在积极讨论中！

人类和九尾狐的题材也是拍不腻啊 XD 男神和女神是否再次合作也是备受关注！

今日（21日）剧韩媒报导，全智贤和池昌旭有望成爲电视剧《人类X九尾狐》的主演，业界还补充事实上他们已经确定出演。随后，双方经纪公司皆回应：「收到出演提案，正在积极讨论中。」如果确定出演的话，两人将继电影《群体》之后再次合作。



《人类X九尾狐》是曾执笔过《秘密花园》、《鬼怪》、《黑暗荣耀》等作品的明星编剧金银淑的辅助编剧出身的林回音编剧的新作品。林回音编剧通过《爱上变身情人》、《某一天灭亡来到我家门前》等获得许多观众的喜爱。

1997年作爲时尚杂志模特儿出道的全智贤，凭藉电影《我的野蛮女友》一举跻身顶级明星行列。之后通过电视剧《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》，电影《神偷大劫案》，《暗杀》等展现不可替代的存在感。最近她出演 Disney+ 原创韩剧《暴风圈》。



2008年通过独立电影《睡美人》出道的池昌旭，通过电视剧《松药局的儿子们》和《笑吧！东海》获得了超高人气。之后出演《奇皇后》、《Healer》、《守护者K2》、《欢迎回到三达里》等代表作成爲了国际明星。新作品 Disney+ 原创韩剧《操控游戏》与在11月5日与全球观众见面。



