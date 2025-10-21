爲了遵守对观众的礼仪！《豆豆笑笑》金宇彬凌晨3点起床准备＋穿西装出现在机场，李光洙＆都敬秀超傻眼！

《豆豆笑笑》第1集就超级好笑，大家都看了吗？看到穿轻装的都敬秀，金宇彬还说：你今天也太没有礼貌 XD

tvN综艺《豆豆笑笑》讲述在《豆豆饭饭》中成功完成任务的 KKPP 食品代表理事李光洙、监察金宇彬、本部长都敬秀（D.O.）以探索公司发展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探访的故事。



17日的首播中，三人简单对话结束后，就见了总公司的高代表，并举行海外文化探访团成立仪式。探访团从选定探访的国家到详细的旅行计划，再到预约和结算，他们都必须要自己完成。没想到从选定探访国家就遇到困难，最终李光洙让步决定去金宇彬和都敬秀想去的墨西哥，他们光讨论国家就花了四个小时 XD



到了出境日当天，代表李光洙以第一名抵达，因为之后还要拍戏的关系，还贴了金牙。制作组问他：「要一直保持这样吗？」李光洙表示：「得一直保持这样，这是贴上去的。」除了金牙外，五趾鞋也非常吸睛，制作组：「哦！你的鞋子也很特别（直接给特写）！」让李光洙超害羞。



接著金宇彬到达，爲了遵守对观众的礼仪，他穿著白色西装还打蝴蝶结登场。罗PD看到就问他在干嘛，金宇彬回答：「毕竟这是全新的一季嘛！我觉得去旅行的话，难免没办法对观众保持礼仪，所以就先尽力这样。我打算趁著大搭飞机前...就是到出入境检查之前，就算有点不好意思，也还是要（穿著西装）。」



最后抵达的都敬秀，一进门就吓傻，与凌晨3点起床准备的金宇彬相反，身穿轻装的都敬秀尴尬地说：「我好像真的在15分钟前起床。」对此，金宇彬斥责道：「敬秀啊～今天也太没有礼貌了。」都敬秀还跟大家道歉。



对於金宇彬的礼仪，李光洙表示他应该先去看医生，都敬秀则说他体悟到宇彬哥有稍微爱出风头的症状。三人展现不同的机场时尚（？也让网友纷纷表示：「金宇彬对观众的礼仪太搞笑了」、「李光洙的金牙也很好笑」、「看一次笑一次」、「到机场所有目光都在他身上，真的超好笑」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻