池昌旭爆笑认证「迪士尼之子」称号，连三部Disney+作品他亲自回应：身为被雇用者，我心怀感激

刚完结的 Disney+ 原创韩剧《操控游戏》男主角池昌旭谈到了「迪士尼之子」这个称号，分享了一些他的真实心情。

本周池昌旭在首尔市钟路区三清洞某间咖啡厅，接受采访时，提到了与迪士尼的连续合作。池昌旭继《恶中之恶》、《江南B-Side》之后，又出演了《操控游戏》，以及韩日合作《Merry Berry Love》等，连续参演 Disney+ 作品，因而获得了「迪士尼之子」这个称号。





对此，池昌旭就「迪士尼之子」这个称号表示：「真的非常感谢。」以此开启了话题。

接著池昌旭说道：「其实，演员的工作离不开别人的投资或节目安排。我非常感谢迪士尼愿意聘用我。某种程度上，这是让我感到高兴的事，它让我能够以演员的身份持续工作。身为被雇用者，我心怀感激。」引发现场笑声。





刚完结的《操控游戏》是一部犯罪动作剧，讲述一直过著平凡生活的男人朴台仲（池昌旭 饰）某一天被卷入恶劣的犯罪案件中，他因此被关进监狱；当他得知这一切都是安耀翰（都敬秀 饰）策划的之后，对他展开了精彩的报复行动。





▼《操控游戏》｜问答环节 (上)：



▼《操控游戏》｜问答环节 (下)：



