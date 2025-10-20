Red Velvet Joy出席妹妹婚礼！全新短发造型甜美亮相，三姐妹美貌引热议

女团Red Velvet成员Joy近日出席亲妹妹的婚礼，三姐妹同框画面美出新高度，照片曝光后引来网友大赞「这家基因太强了！」

Joy於10月19日在个人IG分享多张婚礼现场照片，并附上简短留言：「好日子」。 照片中，Joy和三妹皆身穿典雅的黑色礼服，身为新娘的二妹朴智英则穿著纯白混色，三人并肩而坐、笑容灿烂，令人感慨这一家的高颜值DNA真的是优秀又稳定。









Joy最近几个月一直维持亮眼的橘色长发，这一天则换上俐落的黑色短发与轻盈空气浏海，搭配红润元气的果汁系妆容，显得更加年轻可爱。





Joy曾在今年7月播出的MBC综艺《我独自生活》中，公开与即将结婚的妹妹及妹夫的互动画面，并称赞智英是三姐妹里最乖巧温柔的一个，真挚又可爱的姊妹情让观众留下深刻印象。





除了家庭活动外，Joy今年也忙於音乐与戏剧工作。 今年8月，Joy推出首张SOLO迷你专辑《From JOY， with Love》，正式展开SOLO活动；接下来将与《芭妮与哥哥们》主演金贤镇合作拍摄漫改剧《独一无二罗曼史》，饰演努力求职的女主角「孔唯一」，时隔4年以演员身份回归。



