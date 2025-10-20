金钟奖柯佳嬿&杨谨华女女吻掀热议！韩网友：「台湾真的是很棒的国家」「可能性之国」

台湾「第60届金钟奖」戏剧类颁奖典礼18日举行，柯佳嬿和杨谨华的女女吻可以说掀起典礼高潮，韩国有网友在X发了画面并附上他们所说的话，转发高达8800多次！

「『为什么女演员一起入围就会被认为是敌人呢？为什么没有人会写男演员竞争的报导呢？』今年金钟奖最佳女主角奖双双入围的两位演员的豪迈之吻。」X上一名韩国网友放了截图并如此写道。



‘ 여배우가 주연상 후보에 오르면 적으로 여겨지며 기사 올라오면서 왜 남배우가 후보경쟁에 대한 얘긴 기사로 올라오지 않나요?‘ 라고 반문한 가가연과 양근화. 올 금종장 여우주연상 같은부문 후보에 또 나란히 후보에 오른 두 배우의 호방한 키스 pic.twitter.com/gVKBJsNlfB — ming oh (@ming_0h) October 18, 2025

有其他韩国网友转发表示「台湾真的是很棒的国家」，一句话又被转发近1300次，同意的人举例食物美味、人友善，还有同性婚姻是合法的，更有人说「这是充满可能性的国境」。



대만은 정말 좋은 나라구나 https://t.co/YJuFINCLBP — 아오 (@nurikkiri_cat) October 18, 2025

另外有其他韩国网友说「想搬到台湾生活」、「这是真的吗？不是AI吗？」、「果然可行之国就是不一样……」、「哇真是太棒了，柯佳嬿和这名女演员疯了ㅠ」、「美国已经有很多例子了，但不晓得为什么我们国家不行，希望我们国家的演员也可以这样」、「接吻没心动，反倒觉得场面本身就像是一种女性主义的实践」……等等。顺带一提，由於柯佳嬿先前就因《想见你》电视剧和电影在韩国有知名度，韩国人并不陌生，一些韩国网友都能直接喊出她的名字，并表示更喜欢她了。

柯佳嬿和杨谨华金钟影后之争被网友、被媒体传了许多年，典礼前两人相约吃饭就已引起讨论，没想到典礼上还来场惊天一吻。而不只是一个吻，台湾网友对她们想传达的想法更加有感，如上述韩国网友说的「像是一种女性主义的实践」，引起不少反思「为何社会都认为女性间的友谊比男性间脆弱」。而能红到韩国去，台湾网友倍感惊奇，笑说是「台湾之光」，同时骄傲台湾民风、同性婚姻走在亚洲的最前端。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻