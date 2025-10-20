Red Velvet Joy出席妹妹婚禮！全新短髮造型甜美亮相，三姐妹美貌引熱議

女團Red Velvet成員Joy近日出席親妹妹的婚禮，三姐妹同框畫面美出新高度，照片曝光後引來網友大讚「這家基因太強了！」

Joy於10月19日在個人IG分享多張婚禮現場照片，並附上簡短留言：「好日子」。 照片中，Joy和三妹皆身穿典雅的黑色禮服，身為新娘的二妹朴智英則穿著純白混色，三人並肩而坐、笑容燦爛，令人感慨這一家的高顏值DNA真的是優秀又穩定。









Joy最近幾個月一直維持亮眼的橘色長髮，這一天則換上俐落的黑色短髮與輕盈空氣瀏海，搭配紅潤元氣的果汁系妝容，顯得更加年輕可愛。





Joy曾在今年7月播出的MBC綜藝《我獨自生活》中，公開與即將結婚的妹妹及妹夫的互動畫面，並稱讚智英是三姐妹裡最乖巧溫柔的一個，真摯又可愛的姊妹情讓觀眾留下深刻印象。





除了家庭活動外，Joy今年也忙於音樂與戲劇工作。 今年8月，Joy推出首張SOLO迷你專輯《From JOY， with Love》，正式展開SOLO活動；接下來將與《芭妮與哥哥們》主演金賢鎮合作拍攝漫改劇《獨一無二羅曼史》，飾演努力求職的女主角「孔唯一」，時隔4年以演員身份回歸。



