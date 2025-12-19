全炫茂旧照「车内打点滴」遭疯传！火速澄清：经医师专业诊断、绝无私下呼叫「密医」

随著韩国演艺圈「注射阿姨事件」持续延烧，网友再度翻出《我独自生活》中，主持人全炫茂在移动车内施打点滴的旧照，质疑他是否也牵涉其中。 对此，全炫茂经纪公司火速发布声明澄清，强硬回绝不实指控。

引发讨论的画面出自 2016 年 MBC《我独自生活》的片段，当时全炫茂与金英哲、歌手陆仲完一起造访桑拿房，节目中分享了一张在车内打点滴的照片。



面对网友质疑，全炫茂经纪公司SM C&C於19日表示：「全炫茂当时因喉咙状况不佳，在医院接受医师的诊疗与处方后进行治疗。 由於距离拍摄行程的时间不充裕，在医师的判断下，不得已在移动过程中完成剩余的医疗处置，而该过程的一部份在节目中曝光。」

经纪公司强调：「除了收尾阶段外，所有医疗行为皆是在医院内、根据医疗团队的判断与处方进行的。 绝无私下呼叫医疗人员，或接受非法医疗行为。」并恳请大众停止无端猜测，避免不实误会扩散。



整起风波起源於谐星 朴娜勑 被爆出涉嫌向绰号「注射阿姨」的李某领取受管制的助眠药物（实为抗忧郁药），并接受非法点滴注射。 随后，同为《惊人的星期六》班底的 SHINee 成员 Key 与知名吃播 YouTuber 「挑食的新姐」 也相继卷入，目前三人皆已暂停所有演艺活动并退出主持节目，为韩国综艺界带来强烈冲击。

