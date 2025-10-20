梦幻联动！BTS防弹少年团J-Hope跨刀助阵LE SSERAFIM新曲〈SPAGHETTI〉，首度为K-pop女团献声掀热议

BTS防弹少年团成员J-Hope惊喜宣布参与人气女团LE SSERAFIM即将於10月24日推出的首张单曲专辑〈SPAGHETTI〉，这是他出道以来首度为女团担任Feat.（合唱），消息一出立即在全球K-pop圈掀起热烈讨论。

LE SSERAFIM於20日淩晨透过HYBE官方YT频道及社群平台公开特别预告影片《THE KICK》，揭晓此次合作的神秘嘉宾，结尾还抢先曝光他与LE SSERAFIM合唱的关键片段 「EAT IT UP」，引得粉丝惊呼连连。



事实上，双方的音乐缘分早在去年就已结下。 LE SSERAFIM成员许允真曾参与J-Hope於2024年3月发行的特别专辑《HOPE ON THE STREET VOL.1》中歌曲〈I Don't Know〉的演唱。 此次J-Hope反过来为LE SSERAFIM回归助阵，展现出HYBE旗下艺人前辈和后辈间的深厚情谊。



LE SSERAFIM的〈SPAGHETTI〉将於 10月24日下午1时（韩国时间） 正式公开。 在此之前，团队将於21日释出〈HIGHLIGHT PLATTER〉预告片，22日推出MV预告，持续升温回归气势。



