W Korea「乳癌酒会」争议延烧！官方紧急出面致歉：「会严肃看待各界批评，我们深感抱歉。」

韩国时尚杂志《W Korea》因举办乳癌认知慈善活动时引发争议，近日发出道歉声明。官方於今天（19日）透过社群平台表示：「对於未能细心考量乳癌患者与家属的心情，导致不适与伤害，在此深表歉意。」

W Korea说明：「《Love Your W》乳癌认知提升活动自2006年起举办至今，已持续20年致力於推广乳癌早期发现的重要性。然而，10月15日举行的活动被指出与宗旨不符，对此我们深刻反省。」



他们接著表示：「对於出於善意而参与活动的众多人士，因争议而受到影响，我们深感抱歉。这次事件让我们再次反思自身的不足，并体会到受伤者的心情。」

最后，W Korea强调：「我们将以此次事件为契机，彻底检视活动企划与执行的全过程，谢谢大家。」

▼以下是《W Korea》官方全文：

