《玩什么好呢？》刘在锡亏他亏「人工脸」，黄光熙机智反击：「最近因为太帅引发争议，其实没整形！」

昨天（18日）播出的 MBC 综艺节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）中，刘在锡与成员们为了组成「没人气的人聚会」而与黄光熙见面，他也展现了依旧犀利的好口才。

光熙曾与刘在锡、HAHA 一同主持过 MBC 综艺节目《无限挑战》，久违的又在小萤幕上同框，效果十足。

当天，刘在锡一看到光熙就开玩笑说：「你怎么变得这么人工啊？」对他的外貌提出疑问。光熙则无奈回应：「我们快一年没见，开口第一句就是说我人工吗？」自然互亏的模样，引发现场大笑。



HAHA 又补上一句：「感觉像组装出来的一样。」光熙笑著解释：「最近有整形传闻，但我哪里都没动，长得一样。只是因为太帅所以才有争议啦。」

刘在锡与 HAHA 也指出他妆化太浓，刘在锡更爆料说：「听说你的经纪人每次出国都累坏了，因为要帮你拍照。」

当被问到会拍几张时，光熙笑答：「拍几张？是拍到 1TB 的程度呢！」让全场大笑不止。（我google了一下，说1TB容量可以存放约25万张1200万像素的照片）

▼《玩甚么好呢？》每周六晚间6点30分播出，Viu也会每周上架最新集数。



