粉丝全傻眼！田祉润揭4Minute解散真相：无预警解散，只有泫雅续约！

前4Minute成员田祉润首度坦言，当年团体解散时经历的「震撼瞬间」，让她一度陷入人生低谷。

田祉润近日登上YouTube节目《入场券昭炫》，在「姊你那时候为什么那样？ 祉润姊的当年心境&未公开舞蹈影片」这集里，罕见谈到4Minute时期的幕后故事与近况。 令人惊喜的是她透露自己现在正以「作家」身分展开新人生，「我现在在写小说，第一次公开这件事，其实一直很喜欢创作，以前超爱看可爱淘的小说。」



至於为何想开始写作？ 田祉润说是受到内容启发：「看某些作品时，会不自觉想著『如果故事这样发展会怎样？』所以就开始动笔。」她笑说，现在的生活跟以前完全不同，「不再是被看见的一方，而是站在幕后创作属於自己的东西。」



但谈起最艰难的时期时，她语气明显沉重下来：「4Minute解散后的一两年，是我人生最难熬的时候。 那时突然接到解散通知，隔天就什么都没了，整个人失去了归属感。」这番话也让不少粉丝惊讶，似乎暗示当年解散并非团员共同决定。节目上，另一位成员权昭贤也补充：「我记得那时载著田祉润姊去找公司代表，结果被挡在门外，真的大受打击。」两人回忆当时的无助与委屈，让粉丝听了都鼻酸。



4Minute於2009年以《Hot Issue》出道，成员包括许嘉允、田祉润、泫雅、权昭贤与南智贤，曾以〈Hot Issue〉、〈VOLUME UP〉、〈What's Your Name?〉等多首热门歌曲走红。 可惜活动七年后，2016年仅泫雅与CUBE娱乐续约，团体正式解散，也引发外界对内幕的诸多揣测。

