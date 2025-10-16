林知衍穿越当无名演员，遇上最毒财阀许楠儁！《帅气新世界》剧情太刺激

韩剧迷注意！SBS最新金土档新剧《帅气新世界》（《멋진 신세계》）正式公布主演阵容——由林知衍（林智妍）搭档许楠儁，两位「恶人专业户」这次要谈一场「又虐又甜」的仇敌恋！

这部剧由编剧姜贤珠执笔、导演韩泰燮执导，故事设定超有梗：讲述一名朝鲜时代的传奇恶女「申瑞莉」，意外穿越到现代，遇上恶名昭彰的财阀二代「车世界」，两人之间展开一段又酸又辣的「嫌恶关系恋爱」。

林知衍这次挑战一人分饰两角，饰演被赐死的朝鲜恶女「姜丹心」，同时也是现代的无名女演员「申瑞莉」。 剧情设定是——丹心临死前被赐下毒酒，却在2026年的演艺圈小咖身上「重生」！想像一下，恶女灵魂附身现代女星，画面太冲击了。



而男主角许楠儁饰演的「车世界」，是车日集团唯一继承人，同时也是被网友骂翻的「顶级恶霸财阀」。 就在他横行职场、目中无人时，出现在他面前的，竟是一位穿著巫女韩服、气场全开的申瑞莉——命运从此翻转！



两位演员的组合也让观众超期待。 林知衍靠《黑暗荣耀》中狠辣的「朴涎镇」爆红、许楠儁则在《法官大人》里演出超毒反派「金尚赫」，两人这次双恶联手，将掀起全新「恶人CP」热潮。

《帅气新世界》预计将於2026年首播，光看设定就已经让剧迷迫不及待想追！

