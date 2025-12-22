Apink郑恩地「台南好Young」秀超稳唱功！听闻小孩走失焦急帮喊话，牛肉汤配饭网笑邪教XD

台南市一年一度的「台南好Young」耶诞摇滚演唱会20日展开，当日邀请到Apink主唱郑恩地跨海来台献唱。

恩地当日献唱了〈Hopefully sky〉、〈AWay〉、〈You're My Garden〉（《大力女子都奉顺》OST）与〈Blue Whale〉，甚至还有自己和徐仁国合演《请回答1997》合唱的名曲〈All For You〉！选曲都相当正向、抚慰人心，也带现场民众、电视机前的观众片刻走入追剧回忆。镜头拍到底下不少Apink粉丝Panda到现场支持偶像，举起来的手灯顿时成为粉红猫熊海呢！应援声亦清楚地被收音。



恩地演唱期间一度出现插曲，主持人篮篮紧急说明有个小朋友和爸爸走散，小朋友人在服务台，请爸爸赶紧到服务台和小朋友会合。或许是因为「小朋友找爸爸」的情景比较少见，台下出现零星笑声，但恩地听到倒是一脸焦急地帮忙喊话：「爸爸要赶快去找孩子了！这是很大的事情！」或许是怕场面太严肃，恩地还用像和小孩子训话的语气说：「爸爸有看到过去了吧？一定要找到小孩！不能留下来和我一起唱这首歌喔！」她也顺势宣导若民众看见单独的小朋友，一定要帮忙送到服务中心。



恩地整场演出不仅让人欣赏到她的高水准唱功，还有心善的一面呢！不过还有件有趣的事是，她透露自己在台南喝了牛肉汤，还泡饭吃，「好吃好吃」，结果引发台湾网友笑说「泡饭吃是邪教」、「韩国人真的什么汤都要配饭」XD。

▼恩地结束后发文：「今年在最后一场演出在台南。#很开心 #谢谢陪伴我的Panda」底下正有网友表示自己被她的善良和歌声圈粉！



