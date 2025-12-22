《偶像疯子》金宰永挑战演偶像望获「善宰」加持！少女时代秀英化身律师被对白考起

由崔秀英和金宰永主演的全新悬疑爱情韩剧《偶像疯子》将於今晚（22日）在Viu即将首播，剧中崔秀英将化身明星大状，展开一段为挚爱偶像证明无罪的浪漫故事。以下六大剧集亮点近日广受网民热讨，观众不妨做定功课，稍后到Viu紧贴最新进度。

完美演绎粉丝心理

韩剧《偶像疯子》讲述孟世娜（崔秀英饰）表面是个人气爆灯的刑事专门律师，私下的她却是男子乐团「Gold Boys」资深铁粉；某天她最爱的男团成员都来益（金宰永饰）意外卷入离奇命案，为了证明偶像清白，世娜决定接手案件，为其洗清嫌疑！有韩剧迷认为《偶像疯子》设定新颖：「粉丝一定能够代入角色」、「追星女也可以拯救偶像」；女主角秀英亦透露，饰演「孟世娜」时不时想到自己的粉丝：「在准备这部剧的过程中，我最先想到的就是我的粉丝！他们总在台下看著我、热切地希望我得到幸福，这件事让我大感动；也许我的粉丝比我身边的人更了解我，即使我出了甚么事，他们也会百分之百地信任我。」



出道17年首演律师

「少女时代」成员秀英自2007年开始演出电视剧，主演了不少脍炙人口的作品，如《拜托戒酒吧》女性汽车维修师、《陌生人》爽快女警，今次更是她入行以来首度挑战律师角色，对此她自认梦想成真：「这个剧本很有意思，加上律师的设定非常吸引我，因为我一直很想尝试。」不过她也坦言被对白考起：「记住法律术语并不容易，但是这份工作的吸引力在於你可以自信地为他人辩护，而且胜负取决於自己的表现，让我觉得这个职业很有魅力。」剧中崔秀英可谓「一人分饰多角」，从机智干练的精明律师、到追星超过十年的资深粉丝，每个表现均充满反差萌，不少粉丝留名等睇：「她比我还像粉丝」、「我好像看到自己」，让人更期待她的演出。



金宰永挑战偶像门面

金宰永在《偶像疯子》饰演偶像乐团「Gold Boys」的门面担当兼主唱都来益，某天顿成谋杀案嫌疑犯，事业从此陷入低潮。谈及接演偶像角色，金宰永透露：「我学了乐器、尝试了录音，还拍摄了音乐节目里演出的场面！我参考了DAY6、CNBLUE和FT Island的演出，因为组合是乐队偶像的定位，所以我参考了很多类似的乐团。」当被问到自己在团中的定位，他即表示：「中心位，我想成为视觉中心（门面）！」金宰永也表示，女团出身的秀英毫不保留地向他提供建议，使他获益良多：「她会逐一指出我的问题，例如需要多看镜头、保持微笑，注意呼吸，正因为她的意见，我才能演得更加真实自然。」



无惧与男友打对台

继《拜托戒酒吧》后，秀英再度与男友郑敬淏打对台！由郑敬淏主演的电视剧已於月初首播，两人更同时饰演律师角色，可说撞到正一正！不过秀英对此毫不担心：「两部剧是不同类型，剧情也不同，所以我没有考虑这个问题。《偶像疯子》并不是著重於展现律师的工作，而是更侧重在人际关系和经历，我觉得这样更好。」



羡慕《善宰》高人气

热爆韩剧《背著善宰跑》凭偶像和救赎元素杀出重围，金宰永回应两剧的相异之处时，坦言曾与边佑锡互相打气：「善宰一直都很帅，但都来益只有前期帅，之后他被当作嫌疑人跌入谷底后，便展现出渴望别人支持的空虚；正是在这种情感变化中，他遇到信任自己的世娜，内心逐渐被敞开，这也是两部剧的不同之处。」对於《偶像疯子》能否接棒，金宰永则轻松表示：「一直期待能有《背著善宰跑》的高人气，今天过来的时候还看了边佑锡演唱《阵雨》的影片，心想我会不会也有这种机会？」



双向的救赎浪漫

除了爱情、追星和救赎元素外，《偶像疯子》的一大看点正是剧情融入了的悬疑氛围，观众可望随著秀英的脚步逐步找出真相！此外秀英亦补充「双向的救赎浪漫」是剧集的吸引点：「题材紧凑而人物关系深刻且现实；『我救你、你救我』的治愈过程被导演这位浪漫大师很好地刻划出来。」



全新韩剧《偶像疯子》将於12月22日起逢星期一、二晚上10点半上线，香港观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《模范的士3》和《Love Me》、热播韩综《请回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，随时随地享受煲剧自由。

▼预告片



专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻