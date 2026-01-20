EXO 新专辑横扫全球榜单！成员们真情告白：「感到骄傲又幸福，粉丝 EXO-L 就是我们的 Crown」

人气男团 EXO 昨天在首尔庆熙大学和平殿堂举行正规第 8 张专辑《REVERXE》发行纪念 Showcase，除了首次公开展现「SMP 风格」强烈表演魅力的主打歌〈Crown〉舞台外，也带来以感性冬季歌曲受到喜爱的收录曲〈I’m Home〉舞台，同时还围绕「成员彼此身体的情况」展开趣味十足的谈话，成功炒热现场气氛。

特别的是，成员们以「我们一直在等待今天」作为开场白登场，谈到主打歌〈Crown〉（王冠）时表示：「这首歌是经过深思熟虑后决定的，因此更有意义。这是一首代表 EXO 本身的歌曲，最终 EXO-L（官方粉丝名）才是我们的 Crown。」并分享感想说：「身为 EXO 感到骄傲又幸福，现在只剩下和 EXO-L 一起享受的时光，希望能创造更多美好的回忆。」这番真挚心意令粉丝相当感动。

▼成员 Suho、灿烈、D.O.、Kai、世勋五人出席Showcase活动：



EXO 正规第 8 张专辑《REVERXE》一发行便登上中国 QQ 音乐数位专辑销售榜第 1 名，并获得「双白金」认证（销售金额突破 200 万人民币），同时夺下整体及韩国 MV 排行榜第 1 名，在腾讯音乐旗下 5 大音源平台的综合 K-POP 榜单中更包办第 1 名至第 9 名，并称霸酷狗音乐数位专辑销售榜第 1 名。



此外，该专辑也登上 iTunes Top Album 榜全球 35 个地区第 1 名（包括美国、巴西、智利、宏都拉斯、印尼、日本、哈萨克、寮国、马来西亚、墨西哥、阿曼、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、卡达、俄罗斯、沙乌地阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、台湾、泰国、阿拉伯联合大公国、越南、白俄罗斯、香港、印度、拉脱维亚、土耳其、萨尔瓦多、芬兰、汶莱、哥伦比亚、亚塞拜然、埃及、玻利维亚），并在全球 48 个地区进入 TOP10；同时拿下日本 Recochoku 每日专辑排行榜第 1 名、AWA 即时飙升排行榜第 1 名，以及韩国主要实体专辑榜单 Hanteo Chart 日榜第 1 名，展现惊人的全球人气。



另一方面，EXO 将於本周接连出演音乐节目，包含 1 月 22 日 Mnet《M Countdown》、23 日 KBS2《Music Bank》、24 日 MBC《Show! 音乐中心》、25 日 SBS《人气歌谣》，带来主打歌〈Crown〉的舞台。



