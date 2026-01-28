粉丝「EXO-L」准备抢票啦！EXO 巡回演唱会《EXhOrizon》将跑遍全球 13 个城市

以正规八辑《REVERXE》回归的人气男团 EXO 将举办第六次单独演唱会《EXO PLANET #6－EXhOrizon》，消息一出立刻引发热烈讨论。

《EXO PLANET #6－EXhOrizon》将於 4 月 10 日至 12 日，一连三天在首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 举行。之后将陆续前往胡志明市、名古屋、曼谷、澳门、大阪、雅加达、香港、吉隆坡、马尼拉、东京、高雄、新加坡等地，於全球共 13 个地区展开巡演。



包含首尔场门票开卖时程在内的详细资讯，将於日后透过 EXO 官方粉丝俱乐部社群与 SNS 帐号公布。为无法亲临现场的粉丝所准备的 Beyond LIVE 与 Weverse 线上直播相关资讯，也将依序公告。

另一方面，EXO 於本月 19 日发行的正规八辑《REVERXE》，在 iTunes Top Albums 榜单中拿下全球 46 个地区第 1 名，并於中国 QQ 音乐获得「三白金」认证（销售额突破 300 万人民币），同时登上数位专辑销售榜第 1 名，以及整体与韩国 MV 榜第 1 名。



此外，EXO 也在腾讯音乐旗下 5 大音源平台整合的 K-POP 榜单中包办第 1 至第 9 名，拿下酷狗音乐数位专辑销售榜第 1 名，日本 Recochoku 每日专辑排行榜第 1 名、AWA 即时飙升榜第 1 名，并夺下 Hanteo Chart 周榜第 1 名，出道多年依旧人气不减。



