i-dle舒華超誠實「CUBE和SM能比嗎」，逗EXO SUHO被反將一軍：「我是小娟粉絲」

還記得全球版《鑑定師》前幾集，EXO 燦烈作客時頻頻招架不住主持人i-dle舒華的情景嗎？最新一集換EXO隊長SUHO做客，SUHO似乎比較招架得住舒華XD？

*回顧燦烈做客一集：

‎〈EXO燦烈作客《鑑定師》招架不住舒華施壓(?)與怪點子！幫舒華看手卡超荒謬XD〉‎



《鑑定師》新一集直接在SM娛樂大樓裡錄影，舒華直指自己公司CUBE娛樂就在附近，當PD問她：「比較起來如何？」她「又」吃了誠實豆沙包回應：「我們CUBE？能比較嗎？」笑翻工作人員。而為什麼說「又」呢？舒華曾在節目回應CUBE對i-dle的關係「剩兩年（合約）」，還不諱言續約時想離開CUBE，當時找了名律師研究合約。



回到《鑑定師》，SUHO講述新專輯《Who Are You》概念，大方表示自己是很很愛自己（有自信）的類型，舒華興奮地反應出共鳴，瀟灑地說自己「從沒煩惱過自尊心的問題」。SUHO：「常常聽到人說，舒華是很愛自己的類型。」舒華：「已經傳開了嗎？好像是我的粉絲，說老實話吧！」結果SUHO回答：「喔……我是小娟的粉絲。」XDDD



最好笑的是，聊到SUHO特地參與網紅頭號粉絲Lim Lala的婚禮獻唱祝歌，創下YouTube千萬點閱率，SUHO說「結婚是一生一次的大事」，馬上被舒華反駁：「也有可能有兩次啊！三次也有可能！」SUHO馬上改口：「人生………『難得幾次』的珍貴時刻……」



此集《鑑定師》開場就相當好笑，如同先前觀眾總是評價舒華和來賓很有火花，舒華和SUHO的化學反應也受稱讚。兩人後續一同接受催眠回顧前世，結果令人出乎意料，但又和現在的他們相當相配，讓觀眾倍感神奇！

▼完整節目



