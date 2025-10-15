i-dle小娟从《Unpretty Rapstar：嘻哈公主》选手变制作人：「能再参与这节目，感到非常荣幸」

参与 Mnet 综艺节目《Unpretty Rapstar：嘻哈公主》的女团 i-dle 成员田小娟，以制作人身分回归，分享了她的感想。

今天《Unpretty Rapstar：嘻哈公主》在首尔江南区的饭店举行制作发表会。现场由歌手韩海主持，i-dle 小娟、Gaeko、Rie Hata、岩田刚典等人，以及制作团队共同出席，畅谈节目内容。







《Unpretty Rapstar：嘻哈公主》（以下简称《嘻哈公主》）是 Mnet 全新推出的韩日合制嘻哈女团诞生企划。来自嘻哈、K-POP、J-POP 等不同音乐背景的参赛者们，将亲自参与音乐制作、舞蹈编排、造型设计与影像拍摄等全过程，目标是打造出全新的全球嘻哈女团。



节目导演郑敏锡 PD 表示：「10年前《Unpretty Rapstar》展现出女性饶舌歌手以实力取胜、率真又自信的魅力，我们也希望能将这样的精神融入本次企划，因此决定延续这个节目名称。」

曾在《Unpretty Rapstar》第一季中以参赛者身分登场的小娟，此次睽违10年以制作人的身分回归，感性地分享心情。



她说：「没想到《Unpretty Rapstar》会再推出新版本，真的很开心。那时我还是高中生，如今能以成年的身分再度参与节目，感到非常荣幸，也非常感谢。」

另一方面，《嘻哈公主》将於16日晚间9点50分首播。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻