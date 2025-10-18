《浊流之争》朴栖含坦白「第一次拍正剧超害怕」！压力爆棚：「回家练到崩溃痛哭」

退伍后强势回归的韩星朴栖含，在Disney+最新韩剧《浊流之争》中首度挑战正剧与古装角色，坦言这次拍摄过程既紧张又充满成长。

日前，朴栖含在首尔接受韩媒《Xportsnews》专访，谈到自己的「正剧初体验」与拍戏背后的努力。《浊流之争》是一部以朝鲜时代「京江」为背景的命运开拓动作剧，讲述在混乱世道中，几位怀抱不同梦想的人如何寻找「人该如何活著」的故事。 朴栖含饰演的是以优异武科成绩中榜、刚被任命为捕盗厅官员的「郑天」一角。

2022年朴栖含因BL剧《语意错误》爆红，正值事业巅峰期的他却选择入伍，2023年12月退伍后便选择《浊流之争》作为回归之作。 谈到首挑正剧的心情，他直言：「不安、害怕，但也很兴奋。 就像听说维他命对身体好就去买一样，我听说这里好就去上课。 甚至连播音、配音学院都报名去学，配音学院还是路云（《浊流之争》男主角）介绍的！」



朴栖含笑说自己第一次拿到剧本时其实很紧张：「因为是第一次拍正剧，又是古装，觉得一定很难。 不过我从头到尾一口气读完第一集，反而被剧情吸引，想挑战看看。」他也谈到这次的成长心境：「第一次见导演时我说，『就算有五千亿阶的楼梯，我也希望能往上爬半阶。』导演听了笑著说，『那我牵著你一起走。』那句话给我很大的勇气。」

但实际拍摄并不轻松——「第一次在那么大的现场拍摄，很多工作人员在场，我超紧张也很缩起来。」幸好有前辈和同剧演员路云、（辛）睿恩等人不断鼓励他，「大家都很照顾我，希望我能放松一点。」



为了完美演出武官郑天这个角色，朴栖含在确定演出后就开始接受武术、骑马、射箭等动作训练。 他坦言：「我第一次去动作学校，所有动作都太难，完全跟不上。 那天回家路上边走边哭，心想『我到底怎么那么不行？』但后来每天去练七个小时，慢慢地发现真的可以做到！」他感性地说：「那时我学会一件事——只要努力，真的没有不可能的事。」



粉丝们得知他为戏付出的过程后，也纷纷留言打气：「朴栖含果然是靠实力回归的男人！」、「又帅又拼命，太让人期待《浊流之争》了！」

此外，《浊流之争》已於9月26日在Disney+上线，共9集。

