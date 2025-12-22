BTS直播透露新专辑已录音完毕，2026将是「防弹之年」！RM罕见喊话公司「多爱护我们」引热议

顶流韩团防弹少年团（BTS）昨日通过粉丝社群平台 Weverse 进行直播，队长RM坦露了对所属经纪公司复杂的心情，再度引起猜测和讨论。

针对粉丝最关心的回归计划，RM充满信心地宣言：「让我们把2026年变成防弹之年吧，真的会有大事发生。」 J-Hope也感性补充道：「2026 年对我们来说是非常重要的一年。 不敢相信 2025 年就这么过去了。」Jimin坦诚地说：「这个时段最难熬。」

这时，RM发表了意味深长的言论：「希望我们公司能对我们多付出一点爱。」大哥Jin试图以「公司也在努力」缓和气氛，RM也带著微笑回应，但言语间仍流露出遗憾之情：「我不太清楚。 虽然我平时不太说这种话，但只希望公司能再多呵护我们一点。」此番言论被外界解读为对公司资源分配或计划延宕的公开抗议。



난 우리 회사가 우리한테 애정을 가져줬으면 좋겠어

나 이런 말 잘 안 하잖아

좀더 우리를 보듬어줬으면 좋겠어 pic.twitter.com/9IbSgDLzTy — 단팥 (@RM91227) December 21, 2025

此外，成员们也对制作中的新专辑表达了焦虑。他们透露：「录音明明在几个月前就结束了，却一直不断在修改，经历了非常多繁琐的过程。」

接著，成员们补充道：「（距离回归）真的只剩最后一步了。虽然还没正式露面，但其实已经做了相当多的工作。」但同时也语带无奈地表示：「虽然现在无能为力，但之后应该会有机会说明的。」



此前，防弹少年团在 16 日的直播中，也异口同声地表示：「好想赶快到明年」、「时间过得太慢了」、「2025 年感觉格外漫长」。 RM尤其表现出郁闷的心情，说道：「想赶快回归想到快疯了，真的很讨厌今年的年末。公司到底什么时候才要公布回归日期？ 希望 HYBE 能早点发布消息。」SUGA则表示听说公司近期内就会发布公告。



这并非 RM 第一次对所属社流露出遗憾之情。 在6日的直播中，他甚至坦言一度苦恼到考虑解散：「『是不是解散或中断活动比较好？』我曾有过数万次这样的想法。」他感慨道，能够继续维持团队，完全是出於成员之间的爱和对粉丝的尊重。



对於这次直播，很多网友批评HYBE消极怠工、拖延回归计划，也有人指出BTS应先管理好个人行为，避免争议影响团体，并期待他们带著优质的歌曲和舞台回归。

目前，2013 年 6 月出道的防弹少年团，在 7 年专属合约期满前的 2018 年 10 月便与公司提前续约，并於 2023 年 9 月完成了第二次续约。 随著今年 6 月 SUGA 正式退伍，防弹少年团的「军白期」已正式结束。 自 2022 年下半年以来，该团体的活动空白期已持续将近 3 年，大众对完整体回归的期待感正持续高涨。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻