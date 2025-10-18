被骂「中二」还是全球第一！《许愿吧，精灵》证明金银淑懂观众泪点在哪：秀智一句话让人哭成泪海

虽然《许愿吧，精灵》在本土观众间被吐槽剧情宛如「某国观光影片」，场景在韩村与杜拜沙漠间跳跃，但金银编剧那创造经典台词的魔力依然在线！这位曾写出《鬼怪》、《太阳的后裔》、《黑暗荣耀》等神作的金牌编剧，这次以神灯精灵与三个愿望的奇幻设定，再度精准击中观众泪腺，用她标志性的金句让人在笑闹中照样看得热泪盈眶。

剧情讲述缺乏情感的「反社会人格」女主角嘉盈（秀智 饰），遇见精灵伊布利斯（金宇彬 饰）后，逐渐找回前世记忆与爱的能力。 剧中嘉盈理解到自己是被祖母与村民的爱养大，痛哭说出「我是在奶奶的爱里长大的啊，我是啃著奶奶长大的啊」，成为催泪高潮。金银淑透过此剧探讨「人类如何学会爱与善良」。 她表示：「嘉盈是被爱养大的孩子，一生都在努力选择成为好人。」





나는 할머니의 사랑 속에 컸구나

나는 그렇게 할머니를 갉아먹으면서 컸구나

나는 할머니의 힘이 아니었구나

그건 할머니의 진실이었구나

나는 할머니의 짐이 맞았구나



수지 연기 왤케 잘하냐 정신 나갈 거 같애... pic.twitter.com/2mHqofmtdB — 예거 (@jaeger_iwc) October 5, 2025

돌멩이를 보석처럼 키워 준 우리 할머니의 고통을 알고 싶어

손가락질하면서도 날 키운 동네 사람들의 두려움을 알고 싶어

날 이해하려고 한 민지의 우정을 알고 싶어

네가 램프 바닥에 쓴 글들의 깊이를 알고 싶어

나에게 인간성을 갖게 해 줘

이게 내 마지막 소원이야 pic.twitter.com/RpRNizcO0Y — 예거 (@jaeger_iwc) October 5, 2025

风格在B级喜剧与奇幻浪漫间穿梭，虽有观众认为「中二浮夸」，但也有人直呼「这就是金银淑的味道」。 制作过程原由李炳宪执导，后改为《黑暗荣耀》安吉镐接手。 预告时虽有穆斯林观众对以「伊布利斯」为精灵名提出质疑，但剧集上线后成绩也十分亮眼，根据Netflix官方排行榜网站「Tudum」10月15日（星期三）的数据，《许愿吧，精灵》在10月6日至12日期间共获得了800万次观看（以总观看时长除以剧集总片长计算），登上了全球「非英语剧集」类别的Top 10排行榜首位，人气可见一斑。此外，该剧还进入了全球50个国家和地区的Top 10榜单，并在秘鲁、菲律宾、泰国、新加坡、越南、多明尼加共和国等多个国家和地区排名第一。



金银淑再次证明，即使设定离奇，她仍能让观众笑中带泪，爱得真挚、哭得深刻。



