欧巴今日入伍啦！路云入伍前最后作品《浊流之争》展现更多可能性！外型改变与演技均获得正面评价

歌手兼演员路云带来了优秀的作品《浊流之争》后将於今日正式入伍。在Disney+频道独家播出的原创电视剧集《浊流之争》，描述朝鲜早期聚集了所有物资与钱财的江边，为了能够活得像个人，社会最底层的人们如何争取被平等对待。路云在剧中饰演一位虽有才华但却无家世背景，在一群搬货工人之中活出自己的梦想。

路云本人则是曾在稍早的访谈中表示，对於本次的作品《浊流之争》觉得相当满意，每天也会搜寻很多次网友对他的评价，因为毕竟是他第一次尝试的角色，路云也担心观众们是否能够接受，搜寻结果让他松了一口气，观众们普遍都能接受他的演出。他更笑说退伍之后应该能够接演的角色范围可以变得更宽。



路云从《偶然发现的一天》《恋慕》《前辈，那支口红不要涂》《恋爱不可抗力》《婚礼大捷》等，剧中的角色设定大多帅气又温柔。不过在《浊流之争》他展现出黝黑又粗旷的一面，和以往大相迳庭。路云也表示「因为帅气外型不会持久」他希望演员之路能够走得长远，想成为一个有竞争力的演员，因此他希望抹去自己的帅气外型，甚至很多人表示一开始认不出那是路云，不过观众们都给予正面评价，让他对於本次的尝试感到相当开心。



虽然路云表示拍摄《浊流之争》的过程中对他充满挑战，但也让他逐渐感受到演戏的乐趣，让他希望更努力，表现得更好，日后再挑战更多不同的作品型态与角色。而路云原定7月入伍，但后来经历了复查判定而延后至今日，他也感谢在延迟的这段期间，让他参与了釜山电影节这个盛事，不过现在的他希望尽快服完兵役，再回到自己喜爱的演员身分，更希望能够再穿一次高中生的制服演出作品。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻