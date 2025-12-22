金宇彬♥申敏儿低调完婚！婚礼现场照宛如电影剧照，甜蜜同框网友直呼最美结婚照！

今日（22日）申敏儿和金宇彬的经纪公司AM娱乐公开两人婚礼的照片，引发热烈关注。

公开的照片中，申敏儿身穿令人联想到雪花意象的设计礼服，脸上绽放幸福笑容，纯白优雅的新娘形象吸引众人目光；金宇彬则完美驾驭经典黑色西装，举手投足间散发出稳重绅士的魅力。两人同框的画面，宛如电影场景般浪漫。



照片一公开，也立即受到网友们的热烈赞赏，纷纷直呼：「哇 太漂亮了」、「是我见过的最漂亮的结婚照」、「像电影一样，非常漂亮」、「呜呜呜两个人好般配啊」、「申敏儿太漂亮了」、「不愧是申敏儿，我想象中的可爱新娘的标本」、「幸福地生活吧」、「像电视剧剧照一样」、「多公开几张照片吧」、「在艺人的婚礼中，历代级漂亮」、「给我出个画报吧」等等。

婚礼当天由李光洙担任主持，证婚人法轮大师带来温暖又有深度的祝福语，让现场洋溢著温馨气氛。祝歌则由歌手 Car, the garden 演唱申敏儿主演电视剧《海岸村恰恰恰》的 OST〈Romantic Sunday〉，让整场婚礼弥漫著甜蜜氛围。



两人在2015年因一同担任某服装品牌广告模特而结缘，并於同年7月公开承认恋人关系，在低调交往10年后修成正果。经纪公司表示，申敏儿与金宇彬长期以来深受大众爱戴与信赖，未来不仅将持续以演员身分积极展开作品活动，也将以对社会具有正面影响力的夫妻形象与大众见面。值得一提的是，两人在婚前已向翰林烧伤基金会、首尔峨山医院、Good Friends 等多个机构捐赠合计3亿韩元，展现温暖善心。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻