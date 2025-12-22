Winter绯闻后首度公开露面！「超长手套」遮手臂，引发网友两派论战：遮刺青还是遵守规定

韩国人气女团aespa近日话题不断，成员Winter与防弹少年团（BTS）成员柾国的恋爱传闻闹得沸沸扬扬。

*相关内容：BTS柾国、aespa Winter爆热恋传闻！网挖「同款刺青美甲」等情侣铁证，双方公司无回应【持续跟进中】

19日，aespa登上「KBS歌谣大祝祭」表演，这是Winter传出传出后首次公开露面，她当天的「特别造型」立即成为全场焦点，引发网友疯狂猜测：这是不是在刻意遮盖「情侣刺青」的证据？



当天，aespa接连表演《Dirty Work》和《Rich Man》，以强劲的舞蹈和稳定的现场实力震撼全场。 尤其她们搭配动感舞蹈，还特别使用了手持麦克风，展现高水准的唱跳实力，获得现场观众热烈欢呼。



不过最让网友讨论的并非表演本身，而是Winter的穿著。 她的右臂戴上了一只几乎覆盖整个前臂及手掌的「超长手套」，造型相当抢眼。 而这个部位正好就是日前她被传与柾国拥有「同款情侣刺青」的位置。



早前韩国网路社群疯传两人疑似在手臂内侧相似位置，都刺上了「三只小狗」图案的刺青，加上柾国曾被目击现身aespa演唱会、以及两人拥有诸多同款衣物饰品等「巧合」，让恋爱传闻迅速扩散，双方粉丝也因此争论不休。

目前两人所属的经纪公司SM娱乐与HYBE，对此均保持沉默，未做出任何官方回应。 在这种敏感时刻，Winter选择以「长手套」遮盖该部位，不免让人产生联想。 部份网友认为，这显然是为了避开舆论焦点，刻意遮掩的举动; 但也有另一派观点指出，KBS对於刺青露出有严格规定，许多偶像在上电视节目时，都会用胶带或服饰遮盖，这只是遵守电视台规定的正常做法，不必过度解读。

此外，aespa的全球巡演「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE」正持续进行中，人气不受绯闻影响。 然而，Winter这只「神秘长手套」的用意究竟为何，恐怕只有本人知道了。 这场绯闻风波是否会因这次的舞台造型再添新料，后续发展备受关注。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻