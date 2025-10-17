《客家厨房》获金钟人气奖！SJ利特感谢台湾ELF承诺「会继续在台湾活动」

台湾客家电视台与韩国制作团队3Y CORPORATION合作的料理实境《厨师的迫降：客家厨房》，稍早在第60届金钟奖获得人气节目奖，主持群之一的利特惊喜以影片现身！

综艺人气节目奖由今年风光退役的中华职棒球星「大师兄」林智胜所颁发，获奖的《厨师的迫降：客家厨房》团队上台领奖，也是主持群之一的温升豪，暖心将发言机会留给韩国PD（制作人），PD韩语表达：「能参加台湾这么大的典礼感到非常光荣，能得到人气奖非常开心。」更当场宣布已拍摄完毕的《厨师的迫降：客家厨房》第二季就在12月要播出。



人随著Super Junior在南美洲巡演的利特，藉由事先录好的影片发表感言，一出现在萤幕及引发观众尖叫。「以韩国首位艺人的身份荣获了金钟奖综艺人气节目奖，入围的时候便感到很荣幸。多亏台湾众多E.L.F.，还有许多粉丝的支持和投票，我们才能获得人气奖，未来也会继续努力在台湾活动。请大家多多支持与爱护，谢谢大家。再次感谢金钟奖将人气奖颁发给我们，真的非常感谢大家。」利特不忘说几句中文：「谢谢，谢谢大家。」



《厨师的迫降：客家厨房》能获人气奖确实要归功广大台湾E.L.F.，利特也知道台湾E.L.F.积极动员上街拜票，才有机会以压倒性票数打败最大劲敌《综艺玩很大》，先前利特以自己的YouTube直播时，便不断表达感谢。利特此次最新感言，E.L.F.都很感动他说「会继续努力在台湾活动」呢！

