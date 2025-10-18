《濁流之爭》朴栖含坦白「第一次拍正劇超害怕」！壓力爆棚：「回家練到崩潰痛哭」

退伍後強勢回歸的韓星朴栖含，在Disney+最新韓劇《濁流之爭》中首度挑戰正劇與古裝角色，坦言這次拍攝過程既緊張又充滿成長。

日前，朴栖含在首爾接受韓媒《Xportsnews》專訪，談到自己的「正劇初體驗」與拍戲背後的努力。《濁流之爭》是一部以朝鮮時代「京江」為背景的命運開拓動作劇，講述在混亂世道中，幾位懷抱不同夢想的人如何尋找「人該如何活著」的故事。 朴栖含飾演的是以優異武科成績中榜、剛被任命為捕盜廳官員的「鄭天」一角。

2022年朴栖含因BL劇《語意錯誤》爆紅，正值事業巔峰期的他卻選擇入伍，2023年12月退伍後便選擇《濁流之爭》作為回歸之作。 談到首挑正劇的心情，他直言：「不安、害怕，但也很興奮。 就像聽說維他命對身體好就去買一樣，我聽說這裡好就去上課。 甚至連播音、配音學院都報名去學，配音學院還是路雲（《濁流之爭》男主角）介紹的！」



朴栖含笑說自己第一次拿到劇本時其實很緊張：「因為是第一次拍正劇，又是古裝，覺得一定很難。 不過我從頭到尾一口氣讀完第一集，反而被劇情吸引，想挑戰看看。」他也談到這次的成長心境：「第一次見導演時我說，『就算有五千億階的樓梯，我也希望能往上爬半階。』導演聽了笑著說，『那我牽著你一起走。』那句話給我很大的勇氣。」

但實際拍攝並不輕鬆——「第一次在那麼大的現場拍攝，很多工作人員在場，我超緊張也很縮起來。」幸好有前輩和同劇演員路雲、（辛）叡恩等人不斷鼓勵他，「大家都很照顧我，希望我能放鬆一點。」



為了完美演出武官鄭天這個角色，朴栖含在確定演出後就開始接受武術、騎馬、射箭等動作訓練。 他坦言：「我第一次去動作學校，所有動作都太難，完全跟不上。 那天回家路上邊走邊哭，心想『我到底怎麼那麼不行？』但後來每天去練七個小時，慢慢地發現真的可以做到！」他感性地說：「那時我學會一件事——只要努力，真的沒有不可能的事。」



粉絲們得知他為戲付出的過程後，也紛紛留言打氣：「朴栖含果然是靠實力回歸的男人！」、「又帥又拼命，太讓人期待《濁流之爭》了！」

此外，《濁流之爭》已於9月26日在Disney+上線，共9集。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞