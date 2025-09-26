釜山电影节红毯太吸睛！Disney+《浊流之争》路云成颓废地痞　一场底层翻身之战就此展开

2025年进入下半年之后，越来越多精彩好剧也都在Disney+接连上演。前阵子由全智贤与姜栋元携手演出的《暴风圈》获得大批网友喜爱，无论从服装或是演技都有细细考究。如今好剧就是要你看到饱！ Disney+新推出的首部原创韩剧《浊流之争》集结新生代人气代表路云、辛睿恩与朴栖含，作品在尚未开播前就已经在第30届釜山电影节抢尽风头。没想到作品开播后，超反差的模样更是让人惊叹，其中路云还成为热搜话题。

《浊流之争》釜山电影节红毯登热搜？

日前盛大开幕的釜山电影节上，《浊流之争》主演群也受邀出席，女主角辛睿恩换上一套白色斜肩小礼服，展现出十足优雅的性格，路云与朴栖含更是不用说，2人皆是190公分的模特儿身材，加上偶像级外貌，一出场闪光灯立刻闪不停。

然而辛睿恩却藏不住调皮的个性，直接在红毯上拿著花束「走秀」了起来，只见她一下看著镜头打招呼，一下又走出综艺感十足的台步，不止让后面两位男主角掩面大笑，这段画面也成为红毯中的最佳画面，也让剧迷更加期待作品上线后3人会有什么火花！



路云反差超级大！

首播集数公开后，剧迷最惊讶的莫过於路云的妆造！过去路云曾在其他作品中大秀过好身材，结实强壮的模样还一度登上热搜话题。然而在这次的《浊流之争》中，他为了要饰演一名穷困的地痞「张是律」，必须要严格减重。

果然第一集一现身让人眼睛为之一亮，因为他不止瘦到感觉快站不稳，甚至连脸颊都消风，堪称是他从影以来演过反差最大的一部剧。不少粉丝看到偶像为了新剧蜕变的模样，除了骄傲但也是满满的心疼。

不过尽管模样精瘦，但打戏依然拳拳到位，光是前两集他就揍过3个人以上，冷酷又强大的形象，也让麻浦码头的老大武德（朴智焕饰演）对他印象深刻。



「让我做生意吧！」

在《正年》中是唱歌、跳舞、演戏都实力兼具的许英諝，辛睿恩这次在《浊流之争》同样是聪慧的脑性女，她饰演商团之女「崔恩」，相较於整天都想考上科举的哥哥，崔恩更想跟著爸爸一起当个生意人，在前几集中她以竞价拍卖的方式，让其他贵族女子高价买下自己的东西，展现出不凡的商业策略。

整天跟在父亲身边喊著想做生意的崔恩，终於获得父亲的认可，开始从出纳做起。不过也因此开始踏入地痞的灰色领域，更与是律、郑天（朴栖含饰演）结下不解之缘。



麻浦码头生存战

《浊流之争》故事背景在16世纪的朝鲜京江流域，由於当时贸易发达，也因此衍生贪官与占地为王的地痞们。前三集公开后，不难看出整部剧几乎围绕在「钱」、「权势」与「腐败」当中，在麻浦码头这个长期被贪赃枉法的官员掌控的地区，连带有关系的地痞们更是霸道横行。是律更曾眼睁睁看著没饭吃的老地痞，最终带著家人走上绝路。

至於崔恩尽管是贵族之女，但面对贪官时却也是吃足闷亏，还刻意被带到酒楼羞辱一番。也代表在麻浦码头已经腐败得像一潭死水，有散不去的浊气。因此这些在底层努力讨生活的人决定起身对抗，靠自己的力量翻转局势。



黑与白的兄弟情

除了辛睿恩与路云之外，第二集才登场的朴栖含也是相当重要的一环。他是一名朝廷武官「郑天」，虽然没有背景，但依旧靠自己的能力爬到正六品从事官的位置。不过才刚上任，他就立刻碰到下属贿赂、被同事下马威的要胁，但也遇见失散已久的青梅竹马是律。

然而对於一路都平步青云的郑天来说，是律的处境可说是惨之又惨。他也曾经跟郑天一样怀抱远大梦想，但却因为体制的关系，让他距离梦想越来越远，现在甚至只能落魄求生，也因此想要翻转体制，打破这场僵局。

未来他与郑天的兄弟情，势必会因为两人的身份有所冲突，究竟未来会如何变化？请一定要锁定每周五上线的《浊流之争》。



除了《浊流之争》是必看剧之外，由「爱情剧男神」崔宇植、庭沼珉主演的浪漫喜剧《宇宙MARRY ME?》即将在10月10日登场，今年的连假～就让满满的韩剧陪伴你我吧！



Disney+ 原创剧《浊流之争》每周五下午15:00上架2集新集数（首周上线3集）

●立即观看： https://www.disneyplus.com/zh-tw/browse/entity-d986ede5-6409-4400-9e39-7362ab8af0f5

或前往APP Store、Google Play、下载Disney+ APP 订阅并开始你的观看之旅！

追踪Disney+以获得第一手讯息！

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻