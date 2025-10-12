【韩网热门】李俊昊《台风商社》开播反响热烈！重现亚洲金融风暴时代，网赞「神剧降临」编导考据演技全一流

由Netflix和tvN同步上线的新剧《台风商社》讲述台风商社创办人的儿子、「柳橙族」强太风，在1997年亚洲金融风暴之际接任社长，带领公司和职员共度难关的故事。 昨晚播出第一集，李俊昊饰演的强太风、成东镒特别出演的强陈鶧、金敏荷饰演的吴米鲜，以及剧情、导演、音乐、对九十年代的考据呈现，均获得观众好评。

「片头动画细腻地诠释了亚洲金融风暴时期的艰难与希望，好喜欢...」



<태풍상사> 오프닝 시퀀스

IMF 시절의 시련과 희망을 몽글몽글하게 표현한거 좋다.. pic.twitter.com/YRDU4RRhNl — (@wonflix_) October 11, 2025

「第1集的开场剪得太好了，一开头就以亚洲金融风暴时代的国民安慰歌曲〈我没问题〉作为背景音乐，时代考据完美到位; 连太风一家人的造型都充满那个年代的氛围，让人仿佛回到1997年」



<태풍상사> 1화 오프닝 너무 잘 뽑은듯

IMF 시대극답게 국민 위로곡 나는 문제없어로 시작하는거부터 시대 고증 넘 완벽한데 태풍 가족들 스타일링까지 너무 그시절 그갬성이라 지금 빽투더 1997 코어됨 pic.twitter.com/6VXPjntbVL — (@wonflix_) October 11, 2025

「弥漫著浓浓的90年代首尔味kkk是我看过的最自然的首尔方言，真的让人惊讶...」



태풍상사 방금 틀었는데 서울 90년대 냄새 엄청 나 ㅋㅋㅋ 서울 사투리 내가 봤던 것 중에 가장 자연스러워서 놀랐네… pic.twitter.com/q4voDpqq2U — 오직 (@you_are_myonly_) October 11, 2025

（!! 包含第一集剧雷 !!）「结尾真的不得了，李俊昊演技太强，完美演绎出一个儿子突然失去值得依靠的父亲时那种茫然，令人震撼。 接著新闻播出亚洲金融风暴的消息，这个安排更让我直接跪了。 久违地感受到『神剧降临』的气场...」



얘들아(0명) 태풍상사 1화 엔딩 진짜 미쳤다 갑자기 하루아침에 든든한 아버지를 잃은 아들의 당혹감을 보여주는 이준호의 미친 연기에 그저 말을 잃고 감탄하고 있다가 마지막에 뉴스에서 imf 기사 나오는 연출 보고 무릎꿇어버림 오랜만에 갓드 향기 존나 나오는 드라마 등장이다 이거…. pic.twitter.com/oeig3j05uM — 오직 (@you_are_myonly_) October 11, 2025

韩国网友评论：

1. 考据做得很好，音乐也很棒

2. 比预期还要出色ᅲ

3. 很有那个时代的感性，真的很喜欢

4. 导演、编剧、演员都很努力，音乐和考据又出色，应该会继续追下去

5. 最近的韩剧开场片段都做得很漂亮

6. 看完第1集再回头看，片头玫瑰折断的画面让人觉得更难过ᅲ

7. 是我今年看过的剧里最棒的第1集ᅲᅲ

8. 「柳橙族」访谈那段也太真实kkk



9. 亚洲金融风暴真的是一场全国性的创伤，将近30年后才被拿来当题材啊...

10. 整体氛围像是80年代末或90年代初kkk我亲身经历过1997年，没那么复古啊

11. 我爸妈也说比较像88年奥运之后、90年代初的感觉

12. 现实考据方面还是差口气，比如柳橙族戴的墨镜，就是现在流行的设计，我经历过那个时期，当时没见过那样的墨镜

13. 俊昊的鼻子很让人很在意...

14. 片头OST好像是俊昊唱的？快点上架音源吧ᅮᅮ

15. 太风进入台风商社之后应该会更有趣，演员们都演得很好，很期待后续



出处：https://theqoo.net/hot/3948337854

