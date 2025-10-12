【韩网热门】李俊昊《台风商社》开播反响热烈！重现亚洲金融风暴时代，网赞「神剧降临」编导考据演技全一流
韩剧   2025年10月12日   星期日14:40   Sani  

（封面图源：tvN）

由Netflix和tvN同步上线的新剧《台风商社》讲述台风商社创办人的儿子、「柳橙族」强太风，在1997年亚洲金融风暴之际接任社长，带领公司和职员共度难关的故事。 昨晚播出第一集，李俊昊饰演的强太风、成东镒特别出演的强陈鶧、金敏荷饰演的吴米鲜，以及剧情、导演、音乐、对九十年代的考据呈现，均获得观众好评。

（图源：tvN）

「片头动画细腻地诠释了亚洲金融风暴时期的艰难与希望，好喜欢...」

「第1集的开场剪得太好了，一开头就以亚洲金融风暴时代的国民安慰歌曲〈我没问题〉作为背景音乐，时代考据完美到位; 连太风一家人的造型都充满那个年代的氛围，让人仿佛回到1997年」

「弥漫著浓浓的90年代首尔味kkk是我看过的最自然的首尔方言，真的让人惊讶...」

（!! 包含第一集剧雷 !!）「结尾真的不得了，李俊昊演技太强，完美演绎出一个儿子突然失去值得依靠的父亲时那种茫然，令人震撼。 接著新闻播出亚洲金融风暴的消息，这个安排更让我直接跪了。 久违地感受到『神剧降临』的气场...」

韩国网友评论：
1. 考据做得很好，音乐也很棒
2. 比预期还要出色ᅲ
3. 很有那个时代的感性，真的很喜欢
4. 导演、编剧、演员都很努力，音乐和考据又出色，应该会继续追下去
5. 最近的韩剧开场片段都做得很漂亮
6. 看完第1集再回头看，片头玫瑰折断的画面让人觉得更难过ᅲ
7. 是我今年看过的剧里最棒的第1集ᅲᅲ
8. 「柳橙族」访谈那段也太真实kkk
（图源：tvN）

9. 亚洲金融风暴真的是一场全国性的创伤，将近30年后才被拿来当题材啊...
10. 整体氛围像是80年代末或90年代初kkk我亲身经历过1997年，没那么复古啊
11. 我爸妈也说比较像88年奥运之后、90年代初的感觉
12. 现实考据方面还是差口气，比如柳橙族戴的墨镜，就是现在流行的设计，我经历过那个时期，当时没见过那样的墨镜
13. 俊昊的鼻子很让人很在意...
14. 片头OST好像是俊昊唱的？快点上架音源吧ᅮᅮ
15. 太风进入台风商社之后应该会更有趣，演员们都演得很好，很期待后续
（图源：tvN）

出处：https://theqoo.net/hot/3948337854

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

