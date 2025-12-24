韩警立案侦办全炫茂点滴案！经纪公司急晒病历灭火：合法的医疗行为

韩国演艺圈「注射姨母」争议持续扩大！继搞笑艺人朴娜勑、歌手Key及网红吃播播著「挑嘴的太阳」后，主持人全炫茂 也被爆出疑似在「非医疗场所」接受点滴注射，警方已於23日正式立案调查。

首尔江南警察局表示，已根据民众在「国民申闻鼓」（国民政务平台）的举报展开调查。 举报内容指出，全炫茂曾於车内进行静脉注射，要求警方确认执行该医疗行为的医护人员及相关人士。 举报人特别提及在2019年「MBC演艺大赏」中，艺人旗案84的得奖感言曾提到：「朴娜勑拍摄途中跑去打了两次点滴，全炫茂也是一边打点滴一边拍摄的。」此外，举报人也以「点滴姨母」A某的SNS追踪名单中包含全炫茂为由，强调调查的必要性。

随著朴娜勑等人接连陷入非法医疗争议，一段2016年MBC综艺《我独自生活》的画面再度引发热议。 节目中出现「炫茂啊，在打点滴吗？」的字幕，并播出全炫茂在车内打点滴的画面。



全炫茂所属公司 SM C&C 早在19日就发出声明澄清：「当时全炫茂因颈部状况不佳，在医院接受主治医生诊疗与处方后进行治疗。 由於拍摄行程时间不足，在医生判断下，不得已只能在移动中完成后续处理，过程一部份被播出。」公司强调：「除了收尾处理外，所有医疗行为都是在医院内，根据医护人员的判断及处方进行。 绝未有私下呼叫医护或接受非法注射的事实。」

23日SM C&C 再次表示：「本次事件涉及的是约9年前的医疗行为，当事人必须亲自前往医院申请并领取相关医疗纪录。」并补充说明：「也因此，在先前发布第一份官方声明后，我们不得不再追加说明，对此造成外界不便，敬请谅解。针对全炫茂的医疗行为相关事宜，本公司将提供以下客观证据资料。」并公开了2016年的诊疗纪录影本、该医院的收入统计影本，以及有关医疗废弃物处理方式的相关资料。



经纪公司强调：「当时的诊疗内容，主要是依据咽喉炎、喉炎及胃食道逆流等诊断，进行以抗生素、消炎药及胃药为主的治疗；输液则是作为辅助治疗的医疗行为之一。透过上述资料可以确认，当时全炫茂的医疗处置，是在医疗人员判断下，於合法医疗机构内进行的正当诊疗行为延伸。」SM C&C 也补充表示：「目前外界所提出的相关质疑并不属实，未来若相关主管机关进行事实查核程序，本公司也将诚实提交相关资料，并积极配合调查。」

此次「注射姨母争议」从网红、歌手一路烧到主持人，显示韩国演艺圈在高压工作环境下，可能存在「以打营养点滴代替休息」的潜规则。 警方调查结果为何，将成为厘清「医疗便利」与「非法行为」界线的重要关键。

