朴娜勑「霸凌案」惊爆反转！曾送名表、名包宠员工！韩国网友犀利回呛

韩国搞笑艺人朴娜勑近期深陷「职场霸凌」争议，遭前经纪人集体提告，双方进入法律攻防战。 不过，事件近日出现戏剧性转折——有媒体揭露，朴娜勑过去其实对工作团队「极其大方」，不仅曾赠送高价香奈儿包、名表，甚至额外发放绩效奖金，关系一度亲如家人。

根据知名YouTuber李镇浩的独家报导，朴娜勑与前经纪人们的关系并非仅有指控中的对立。 李镇浩强调：「朴娜勑并非单方面进行压迫或霸凌。」他透露，朴娜勑平时不仅会发放绩效奖金、过节红包，更曾赠送经纪人香奈儿包包与香奈儿手表等昂贵礼物，照顾有加。

李镇浩揭露经纪人们也对朴娜勑的厚待有所回报。 他们曾合资购买香奈儿鞋作为礼物，甚至用自己的薪水集资，在拍摄现场为她准备零食车与咖啡车，表达支持。 双方也曾互送高级香槟「唐培里侬」（Dom Pérignon）以及单价约20万韩元（约新台币4240元）的高级红酒杯十余个，关系一度非常紧密。



然而这段「甜蜜期」因工作模式差异而逐渐恶化。 李镇浩分析，最终导致关系破裂的关键在於朴娜勑涉及私人情绪的工作指示，以及每日接近20小时的超时工作要求，成为压垮骆驼的最后一根稻草。

不过，相关「送礼说」在韩国论坛引发大量网友反弹，普遍认为这是在模糊焦点：「先把基本做好吧。 该付的薪水付清、费用核销、四大保险（韩国社会保险）办好再说。」、「礼物是奖金的概念，月薪本来就该好好给啊。」、「给我钱就好了 ᄏᄏᄏᄏ 我前公司也这样，真的超讨厌。」、「买那种东西的钱，拿来付薪水啦 ᄏᄏᄏ 是把薪水跟礼物混为一谈吗？ 那算什么礼物？」、「四大保险都不好好办，在那搞什么？」、「香奈儿包又怎样？ 该给的钱好好给啦，真是XX恶心的老板」、「香奈儿包再贵，了不起2000万？ 不如直接加进年薪里给更多」、「这是在做公关操作吧？ 等级跟Hybe一样了？ 包包怎样啦」、「分不清什么该做什么不该做，只会拿额外的东西出来炫耀的人，真的看了就烦....」网友几乎一面倒指出，准时足额的薪资、完善的劳动保障才是根本，昂贵礼物无法替代合法的劳动条件，甚至可能被视为「封口费」或公关手段。



目前双方已进入司法程序。 前经纪人们於本月5日，以特殊伤害、诽谤及违反《资讯通信网法》等罪名控告朴娜勑。 而朴娜勑方面也强势反击，除了在同日以恐吓未遂罪反告经纪人外，更於20日追加提告两名经纪人涉嫌「业务侵吞」，指控他们不当处理工作经费。

事件最终将如何落幕，外界正高度关注。

