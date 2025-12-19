《请回答1988 10周年》今天首播！双门洞家族感动重聚，名场面与幕后秘辛大公开

热门韩剧《请回答1988》将以相隔 10 年后再度重聚的双门洞家族，展开一场特别的相逢，两天一夜的满满回忆杀正式揭开序幕。

将在今晚首播的 tvN《请回答1988 10周年》，在第 1 集中描绘了为纪念电视剧《请回答1988》播出 10 周年，双门洞家族前往江原道展开两天一夜旅行的第一段故事。即使行程繁忙，仍努力抽空齐聚一堂的家族成员们，将原封不动重现当时的经典造型，彷佛回到过去般，带来满满回忆与笑声。



在正式展开 MT 行程前，双门洞家族先齐聚加平，并於三个不同地点进行开场，各自展现家族魅力与绝佳默契。依旧热闹非凡的德善一家（成东镒、李壹花、柳惠英、惠利、崔盛元）、默契如中奖彩券般丰盛的正峰一家（罗美兰、金成均、柳俊烈、安宰弘、李敏芝），以及其他家族——东龙一家（刘宰明、李东辉）、崔泽一家（崔武成、朴宝剑）、善宇一家（金善映、高庚杓）——将在三个地点「分开又相聚」，为观众带来不同层次的乐趣。

▼《请回答1988 10周年》中字预告：



当天，双门洞家族挑战了一场史无前例、以「换装机会」为奖励、设定在 1988 年世界观中的零用钱游戏。成东镒一句：「爸爸也是第一次玩这种游戏呢」，唤起剧中名台词；时隔 10 年首次挑战综艺的刘宰明；以及高喊「双门洞是一体的！」的李东辉等，各家族纷纷爆发出意想不到的真实反应与反转魅力，现场笑声不断。特别的是，负责游戏进行的《请回答1988》导演申沅昊，也展现出不同以往的紧张感，甚至因突发状况引发爆笑场面。



此外，节目中也将公开从未听过的《请回答1988》幕后花絮，增添了节目看点。安宰弘分享自己在海外遇到粉丝的经验，直言：「没想到在海外也有这么多人在看《请回答1988》」，并谈及在印度遇见剧迷的故事；柳俊烈则透露：「连平常不太看电视剧的朴赞郁导演，都看得非常入迷。」除此之外，10 周年 MT 能够成行的幕后故事，以及珍藏回忆物品的公开时刻，都将接连登场，刺激观众的怀旧情怀，令人更加期待。

而由惠利担任旁白的 tvN 20 周年特别影片也已公开。片中，伴随著惠利的旁白：「成长了 10 年的我们，也迎来更加快乐的相聚」，重温《请回答1988》的经典场面，以及时隔 10 年再度团聚的双门洞家族身影，不仅带给粉丝满满回忆与感动，也让人期待更多新的相遇。



tvN 特别企划的《请回答1988 10周年》，将於 19 日今晚 8 点 40 分正式首播。【香港观众可於 Viu 收看哦～】

