《只要有空，4》李帝勋表艺珍首集出场！《请回答1988 10周年》原班人马呈现双门洞感动ㅠㅠ

Viu原创韩剧《模范的士3》热播中，主角李帝勋和表艺珍还拍住上出演综艺节目！李惠利、朴宝剑於节目中更感动落泪！Viu两大新上架的韩综节目，定会成为网络热话！

《请回答1988 10周年》



为纪念超人气韩剧《请回答1988》播出十周年，鬼才制作人罗英锡推出特备综艺《请回答1988 10周年》，剧中原班人马包括李惠利、朴宝剑、高庚杓、安宰弘、成东镒、李壹花、罗美兰、金成均、崔武成和金善映等，将透过两天一夜的国内小旅行，带领观众回到1988年，重拾双门洞小巷的复古感动。



近日制作方陆续释出多段预告，演员们也分享了时隔十年重聚的感受，「东龙爸爸」刘宰明透露：「虽然已经过去十年，但是感觉就像是两三年前才认识一样。」凭该剧荣升「国民爸爸」的成东镒也表示：「我们今天聚在这里，正是因为这部剧令人非常难忘，感觉一切都没有改变。」片尾一位惊喜嘉宾的现身更让现场演员感动落泪，令人更期待接下来的播出！



《请回答1988》团队继两天一夜的旅行综艺后，日前也确定发行全新版本的原声带，以凸显十周年的独特性！据悉是次歌曲不仅作出了全新改编，更由剧中演员亲自演唱，其中朴宝剑独唱第一部单曲；另外两首歌曲则由「双门洞妈妈们」李壹花、罗美兰、金善映和「双门洞孩子们」惠利、高庚杓、柳俊烈、朴宝剑、李东辉等人分别演唱。当中最引人注目的，正是前恋人惠利和柳俊烈一同参与录音！当年二人因剧而产生感情，交往七年后於前年宣布分手，两人再次合作引起万众期待！



不过近日节目制作人罗暎锡就在直播上透露二人早在录影时已经碰头：「事实上双门洞每一位成员都来了，俊烈当天有拍摄，早上也特意过来打招呼才离开。」

此外直播嘉宾高庚杓和李东辉也在节目上提到拍摄点滴，李东辉指高庚杓全程在哭，高庚杓则指：「宝剑哭得比我还厉害！」李东辉亦趁机赞朴宝剑：「拍摄《请回答1988》后期，我意识到他是神圣的！宝剑是最棒的！」罗英锡PD也表示赞同：「十年前我们私下还说他变得世故了，但是宝剑现在和那时一样（谦虚）。」



▼节目预告片



《只要有空，4》



由韩国国民MC刘在锡和柳演锡主持的人气综艺《只要有空，4》已於上周载誉归来！Viu Original原创韩剧《模范的士3》主角李帝勋和表艺珍担任了《只要有空，4》的首集嘉宾，李帝勋更开腔称亲自拍摄飘移场面：「都是动作指导教我的，车子也是经过改造，所以我有做过几次。感觉很神奇，就像电影主角一样！」



同属「84 Line」（1984年出生）的李帝勋和柳演锡也终於再度碰头，原来二人早在2012年电影《初恋筑梦101》结缘！刘在锡提到柳演锡在该电影中饰演坏男人角色，最后更护送秀智回家，让一众男粉丝气上心头，李帝勋随即表示：「那时候我哭得很惨啊！」柳演锡则回：「就是因为你，我反而变成了更坏的人！我只是送她回家，然后自己回家了。」



此外，李帝勋和表艺珍也在节目上展现了非一般的默契，两人在巴士上自然分享日常锁碎，却被柳演锡指像极约会现场，CP感十足！



▼节目预告片



《只要有空，4》透过两位主持人和嘉宾亲身走访各地，并以游戏形式与民众互动，呈现出人们生活中的美好瞬间和小确幸。香港观众即可在Viu收看以上节目，还有Viu Original原创韩剧《模范的士3》，紧贴最新韩流话题。

