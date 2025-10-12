神隐近20年！《大长今》女二「金英」洪莉娜「电话现身」被一秒认出！吐真话曝光美国生活现况

曾创下57%神话收视率，「现象级」电视剧《大长今》已播出20年，女主角、「国民女神」李英爱近期也以新剧《恩秀的好日子》回归小萤幕，这也让不少观众联想到《大长今》中的女二「崔金英」。

实际上「崔金英」的扮演者洪莉娜，自2006年结婚后就淡出演艺圈，近20年来鲜少曝光，近日才终於透过TV朝鲜《宋承焕的邀请》节目，惊喜公开近况，引起粉丝热烈讨论。 当天洪莉娜透过电话连线现身，虽未露面，但声音一出就被老友蔡时那（蔡时罗）认出，短短对话便勾起观众对她昔日作品的回忆。



洪莉娜透露，婚后定居美国专心照顾孩子，已在当地生活18~19年。 谈及复出演艺圈，她笑说：「我本来不是不想演，但孩子在美国长大，时间就这样过去了。」她甚至幽默留白表示，未来不排除以「逆转角色」回归，挑战昔日《儿子的女人》中蔡时那的角色对手。



洪莉娜自1987年以《蓝色教室》出道，横跨现代剧与古装剧，2004年出演《大长今》，扮演冷冽气质的反派女二「崔金英」更让观众印象深刻，作品曾创下57%收视神话，将她名声带向国际。 活跃在影视剧圈的洪莉娜也并非一帆风顺，1997年拍摄《山》时，不慎从数十公尺高处坠落受重伤，经过近1年的复健於1998年重返拍摄现场。

婚后洪莉娜将重心放在家庭与育儿，暂别银幕，但此次公开近况、甚至留有复出可能的暗示，也让粉丝们期待她未来的演艺新篇章。

