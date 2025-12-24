踩中韩国最痛地雷！福士苍汰「泪谢神风队」历史片被挖，Netflix新剧《爱情怎么翻译？》惨遭韩国网友抵制

Netflix最新韩日合拍爱情剧《爱情怎么翻译？》还未上线就卷入政治风暴！主演的日本当红男星福士苍汰被韩国网友挖出过去曾在一部二战纪录片中，因提及家族成员与「神风特攻队」的关联，并公开表示「尊敬」特攻队员，遭指控为「极右翼演员」，引发韩国网路怒火与抵制声浪。

福士苍汰是日本一线男星，演技与人气兼具。 他此次确定出演该剧，被视为首度进军韩国戏剧圈的重要一步，甚至传出是他亲自读完剧本后，直接与韩国制作公司签约，展现高度积极性。



然而，韩国网友翻出他在2015年8月15日（二战终战纪念日）参与富士电视台终战70周年特别节目《教教我们关於战争的事》（《私达に戦争を教えてください》）的片段。 节目旨在向不了解战争的年轻一代传达战争的残酷与和平的可贵。

节目中，福士苍汰朗读了神风特攻队队员的遗书，并访问了幸存者。 他透露自己的祖父也曾接受特攻队训练，虽因战争结束而未实际出击。 当幸存者说到队友们笑著说「我先走了」时，福士苍汰流泪回应：「我尊敬我的祖父。 正因为有他们，才有现在的我们。」



这段发言当时在日本获得「传达了战争悲剧」的好评，但在韩国却引发强烈反弹。 韩国网友痛批，节目将特攻队员描绘为「纯粹的牺牲者」，并使用「尊敬」一词，根本是美化日本发起的侵略战争。 批评指出，该节目并未聚焦於日本侵略与屠杀的加害历史，而是集中在「年轻人被迫牺牲」、「遗属悲伤」等感性层面。

事件发酵后，福士苍汰被韩国网友贴上「极右翼演员」标签，更进一步演变为对Netflix新剧《爱情怎么翻译》的抵制运动，相关「拒看」、「拒拍」的强硬言论在网路上持续扩散，theqoo上不少韩国网友犀利地留言：「居然敢用这种演员，疯了」、「洪氏姐妹到底怎么了」、「电视台、节目组都被渗透了」、「除了女主之外，一大堆问题」、「这部根本不是韩日合作剧，只是用了日本演员，钱全是韩国投资的」、「剽窃编剧洪氏姐妹+极右翼」等。



讽刺的是福士苍汰先前才为出演该剧表示：「非常高兴这次能和韩国各位一起工作。」并称赞读本会议时现场氛围华丽、拍摄非常愉快。 如今戏还没播，先因历史敏感问题卷入巨大争议，为这部跨国爱情剧蒙上浓厚阴影。 制作方与Netflix将如何回应，已成关注焦点。

