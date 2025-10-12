【韓網熱門】李俊昊《颱風商社》開播反響熱烈！重現亞洲金融風暴時代，網讚「神劇降臨」編導考據演技全一流

由Netflix和tvN同步上線的新劇《颱風商社》講述颱風商社創辦人的兒子、「柳橙族」強太風，在1997年亞洲金融風暴之際接任社長，帶領公司和職員共度難關的故事。 昨晚播出第一集，李俊昊飾演的強太風、成東鎰特別出演的強陳鶧、金敏荷飾演的吳米鮮，以及劇情、導演、音樂、對九十年代的考據呈現，均獲得觀眾好評。

「片頭動畫細膩地詮釋了亞洲金融風暴時期的艱難與希望，好喜歡...」



<태풍상사> 오프닝 시퀀스

IMF 시절의 시련과 희망을 몽글몽글하게 표현한거 좋다.. pic.twitter.com/YRDU4RRhNl — (@wonflix_) October 11, 2025

「第1集的開場剪得太好了，一開頭就以亞洲金融風暴時代的國民安慰歌曲〈我沒問題〉作為背景音樂，時代考據完美到位; 連太風一家人的造型都充滿那個年代的氛圍，讓人仿彿回到1997年」



<태풍상사> 1화 오프닝 너무 잘 뽑은듯

IMF 시대극답게 국민 위로곡 나는 문제없어로 시작하는거부터 시대 고증 넘 완벽한데 태풍 가족들 스타일링까지 너무 그시절 그갬성이라 지금 빽투더 1997 코어됨 pic.twitter.com/6VXPjntbVL — (@wonflix_) October 11, 2025

「瀰漫著濃濃的90年代首爾味kkk是我看過的最自然的首爾方言，真的讓人驚訝...」



태풍상사 방금 틀었는데 서울 90년대 냄새 엄청 나 ㅋㅋㅋ 서울 사투리 내가 봤던 것 중에 가장 자연스러워서 놀랐네… pic.twitter.com/q4voDpqq2U — 오직 (@you_are_myonly_) October 11, 2025

（!! 包含第一集劇雷 !!）「結尾真的不得了，李俊昊演技太強，完美演繹出一個兒子突然失去值得依靠的父親時那種茫然，令人震撼。 接著新聞播出亞洲金融風暴的消息，這個安排更讓我直接跪了。 久違地感受到『神劇降臨』的氣場...」



얘들아(0명) 태풍상사 1화 엔딩 진짜 미쳤다 갑자기 하루아침에 든든한 아버지를 잃은 아들의 당혹감을 보여주는 이준호의 미친 연기에 그저 말을 잃고 감탄하고 있다가 마지막에 뉴스에서 imf 기사 나오는 연출 보고 무릎꿇어버림 오랜만에 갓드 향기 존나 나오는 드라마 등장이다 이거…. pic.twitter.com/oeig3j05uM — 오직 (@you_are_myonly_) October 11, 2025

韓國網友評論：

1. 考據做得很好，音樂也很棒

2. 比預期還要出色ᅲ

3. 很有那個時代的感性，真的很喜歡

4. 導演、編劇、演員都很努力，音樂和考據又出色，應該會繼續追下去

5. 最近的韓劇開場片段都做得很漂亮

6. 看完第1集再回頭看，片頭玫瑰折斷的畫面讓人覺得更難過ᅲ

7. 是我今年看過的劇裡最棒的第1集ᅲᅲ

8. 「柳橙族」訪談那段也太真實kkk



9. 亞洲金融風暴真的是一場全國性的創傷，將近30年後才被拿來當題材啊...

10. 整體氛圍像是80年代末或90年代初kkk我親身經歷過1997年，沒那麼復古啊

11. 我爸媽也說比較像88年奧運之後、90年代初的感覺

12. 現實考據方面還是差口氣，比如柳橙族戴的墨鏡，就是現在流行的設計，我經歷過那個時期，當時沒見過那樣的墨鏡

13. 俊昊的鼻子很讓人很在意...

14. 片頭OST好像是俊昊唱的？快點上架音源吧ᅮᅮ

15. 太風進入颱風商社之後應該會更有趣，演員們都演得很好，很期待後續



