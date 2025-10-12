【韓網熱門】李俊昊《颱風商社》開播反響熱烈！重現亞洲金融風暴時代，網讚「神劇降臨」編導考據演技全一流
韓劇   2025年10月12日   星期日14:40   Sani  

（封面圖源：tvN）

由Netflix和tvN同步上線的新劇《颱風商社》講述颱風商社創辦人的兒子、「柳橙族」強太風，在1997年亞洲金融風暴之際接任社長，帶領公司和職員共度難關的故事。 昨晚播出第一集，李俊昊飾演的強太風、成東鎰特別出演的強陳鶧、金敏荷飾演的吳米鮮，以及劇情、導演、音樂、對九十年代的考據呈現，均獲得觀眾好評。

（圖源：tvN）

「片頭動畫細膩地詮釋了亞洲金融風暴時期的艱難與希望，好喜歡...」

「第1集的開場剪得太好了，一開頭就以亞洲金融風暴時代的國民安慰歌曲〈我沒問題〉作為背景音樂，時代考據完美到位; 連太風一家人的造型都充滿那個年代的氛圍，讓人仿彿回到1997年」

「瀰漫著濃濃的90年代首爾味kkk是我看過的最自然的首爾方言，真的讓人驚訝...」

（!! 包含第一集劇雷 !!）「結尾真的不得了，李俊昊演技太強，完美演繹出一個兒子突然失去值得依靠的父親時那種茫然，令人震撼。 接著新聞播出亞洲金融風暴的消息，這個安排更讓我直接跪了。 久違地感受到『神劇降臨』的氣場...」

韓國網友評論：
1. 考據做得很好，音樂也很棒
2. 比預期還要出色ᅲ
3. 很有那個時代的感性，真的很喜歡
4. 導演、編劇、演員都很努力，音樂和考據又出色，應該會繼續追下去
5. 最近的韓劇開場片段都做得很漂亮
6. 看完第1集再回頭看，片頭玫瑰折斷的畫面讓人覺得更難過ᅲ
7. 是我今年看過的劇裡最棒的第1集ᅲᅲ
8. 「柳橙族」訪談那段也太真實kkk
（圖源：tvN）

9. 亞洲金融風暴真的是一場全國性的創傷，將近30年後才被拿來當題材啊...
10. 整體氛圍像是80年代末或90年代初kkk我親身經歷過1997年，沒那麼復古啊
11. 我爸媽也說比較像88年奧運之後、90年代初的感覺
12. 現實考據方面還是差口氣，比如柳橙族戴的墨鏡，就是現在流行的設計，我經歷過那個時期，當時沒見過那樣的墨鏡
13. 俊昊的鼻子很讓人很在意...
14. 片頭OST好像是俊昊唱的？快點上架音源吧ᅮᅮ
15. 太風進入颱風商社之後應該會更有趣，演員們都演得很好，很期待後續
（圖源：tvN）

出處：https://theqoo.net/hot/3948337854

出處：https://theqoo.net/hot/3948337854

