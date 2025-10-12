i-dle薇娟＆裴珍映新综艺疑似「恋综」引争议！粉丝们的批评声不断，预告片最终转为非公开

由 i-dle 成员薇娟和裴珍映出演的新网综《TRIP KODE》预告公开后，粉丝们纷纷批评，在上传不到一天就转爲非公开。

本月9日通过 YouTube 频道 KODE 코드 公开的《TRIP KODE》影片中，出现「和不认识的人一起旅行」、「很好奇」等台词。虽然影片还没有公开真实身份是谁，但粉丝们立即察觉到主人公是 i-dle 成员薇娟和前 CIX 成员裴珍映。

节目的内容是「约会中提高彼此心率」的任务，影片中出现两人一起玩夹娃娃、一起撑伞等场面。裴珍映说：「没想到会是这样的人」、「比想象中还要激动。」薇娟也表示：「有点心动耶！」展现粉红色的氛围。



没想到影片一公开，粉丝们也气愤表示：「 YouTube 版的《我们结婚了》？」、「为什么要拍这种节目」、「这种节目真的有市场需求吗」、「疯了！希望我爱豆不要出演这种节目」、「为什么非得男女爱豆拍这种节目啊」、「这种企划到底是谁想出来的」、「真的有人想要看这种吗」、「 i-dle 都出道这么多年了，还得去拍这种节目吗」、「2025年版的 《我结》」、「就算制作组不懂爱豆圈，但是安排去上节目的经纪公司怎么想的啊」、「测心率简直是在公然调情耶」等等。随著批评的声浪不断，预告片转换爲非公开，但是制作组表示，正片将在16日下午6点30分公开。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻