又可以看到李俊昊的新剧啦！Netflix《现金英雄》预告曝光：他将变身拥有「钞能力」的最惨英雄？

李俊昊这个角色设定怎么有点惨？但感觉会变得超帅气～大家看完预告期待这部吗？

Netflix 新剧《现金英雄》是改编自同名网路漫画，由李俊昊、金慧峻、金炳哲、金香起主演，讲述一位梦想拥有自己房子的平凡公务员「姜常雄」意外获得了超能力，靠身上的现金使出特异功能，他身上有多少现金就能拥有多少能力。



公开的海报中，脸受伤、受伤的脸和穿著破旧衣服的姜常雄（李俊昊 饰）站在正中间。看起来与英雄有点距离的他，在一夜之间获得与拥有的现金有同等的超能力。之后是露出惊讶表情的姜常雄女友金敏淑（金慧峻 饰），只要一喝酒，不管是什么障碍都能通过的律师卞湖仁（金炳哲 饰），与吃下的卡路里有同等的超能力方恩薇（金香起 饰），预示著他们将和姜常雄一起展开活跃的活动。



公开的预告中，以对飘落的纸币、掉落的硬币感到惊讶的姜常雄和金敏淑的样子开始。与担心结婚和买房而劝阻使用超能力的金敏淑的愿望不同，在姜常雄不断出现不得不使用超能力的情况。接著律师卞湖仁（金炳哲 饰）、方恩薇（金香起 饰）、乔纳森（李彩玟 饰）、乔安娜（姜汉娜 饰）、赵元道（金义圣 饰）等人的登场，使他的日常生活变得更加混乱。



面临需要拿出薪水才能使用超能力的姜常雄，乔安娜对他说：「你们这些人总以为有超能力就能解决一切，你知道现在社会有什么比超能力更强大的吗？就是『本事』。」让人好奇没有钱就无法施展超能力的他，将会如何对抗犯人呢？



而《现金英雄》由《加油吧威基基》、《代理公司》李昌民导演执导，《薛西弗斯的神话》李济仁编剧和全灿浩编剧执笔，将在12月26日上线。

